В Новосибирске агрессор напал на женщину в лифте

Также ранее о нападавшем писали в местном паблике «АСТ-54 Новосибирск». Свидетели сообщали об агрессивном новосибирце, который следит за женщинами и детьми. Его неоднократно видели в микрорайоне Весенний. Также сибиряка видели возле детской площадки на улице Заречная, там, по словам местно жителей, мужчина следил за маленькими девочками.