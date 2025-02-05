В Новосибирске агрессор напал на женщину в лифте

Posted 5 февраля, 03:58
Published 5 февраля, 03:58
Modified 5 февраля, 04:00
Updated 5 февраля, 04:00
4 февраля в отделение полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома в Кировском районе Новосибирска мужчина напал на девушку в лифте и пытался совершить неправомерные действия. На место незамедлительно выехали стражи порядка.
Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, свидетель удерживал мужчину до прибытия полиции. Позже новосибирца доставили в отделение, где допросили. Выяснилось, что он напал на свою родственницу.
Также ранее о нападавшем писали в местном паблике «АСТ-54 Новосибирск». Свидетели сообщали об агрессивном новосибирце, который следит за женщинами и детьми. Его неоднократно видели в микрорайоне Весенний. Также сибиряка видели возле детской площадки на улице Заречная, там, по словам местно жителей, мужчина следил за маленькими девочками.
Помимо этого, очевидцы сообщили, что в одним момент мужчина обратил паспорт, что позволило установить его личность. Оказалось, что ему 30 лет и он является местным жителем Новосибирска.
Напомним, как недавно в областном центре двое мужчин напали на 18-летнего парня в банке и украли у него 500 тысяч рублей.