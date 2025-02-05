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Posted 5 февраля, 03:58

Published 5 февраля, 03:58

Modified 5 февраля, 04:00

Updated 5 февраля, 04:00

Новосибирская полиция задержала нападавшего в лифте.

В Новосибирске агрессор напал на женщину в лифте

5 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI. Новосибирская полиция задержала нападавшего в лифте.
Полиция задержала нападавшего 30-летнего мужчину в подъезде Новосибирска.

4 февраля в отделение полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома в Кировском районе Новосибирска мужчина напал на девушку в лифте и пытался совершить неправомерные действия. На место незамедлительно выехали стражи порядка.

Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, свидетель удерживал мужчину до прибытия полиции. Позже новосибирца доставили в отделение, где допросили. Выяснилось, что он напал на свою родственницу.

Также ранее о нападавшем писали в местном паблике «АСТ-54 Новосибирск». Свидетели сообщали об агрессивном новосибирце, который следит за женщинами и детьми. Его неоднократно видели в микрорайоне Весенний. Также сибиряка видели возле детской площадки на улице Заречная, там, по словам местно жителей, мужчина следил за маленькими девочками.

Помимо этого, очевидцы сообщили, что в одним момент мужчина обратил паспорт, что позволило установить его личность. Оказалось, что ему 30 лет и он является местным жителем Новосибирска.

Напомним, как недавно в областном центре двое мужчин напали на 18-летнего парня в банке и украли у него 500 тысяч рублей.

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