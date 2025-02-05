В Новосибирске арестовали сотрудника Россельхознадзора за взятку

Posted 5 февраля, 03:28
Published 5 февраля, 03:28
Modified 5 февраля, 03:30
Updated 5 февраля, 03:30
Инспектора Россельхознадзора и директора ООО обвинили во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ). Правоохранители возбудили три уголовных дела.
По данным следователей, в 2023 и 2024 гг. сотрудник мог получить от двух лиц, которые представляли общества с ограниченной ответственностью, деньги в виде взятки. Размер суммы не называется. За вознаграждение инспектор мог в короткие сроки оформлять и выдавать фитосанитарные сертификаты для соответствия товара. Продукцию с нарушениями намеревались ввезти в Россию.
Должностное лицо арестовали и отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по четырем преступлениям (предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ). Второму фигуранту дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Также в регионе наказали судью-взяточницу.