atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 03:28

Published 5 февраля, 03:28

Modified 5 февраля, 03:30

Updated 5 февраля, 03:30

Сотрудник мог получить взятку

В Новосибирске арестовали сотрудника Россельхознадзора за взятку

5 февраля 2025, 03:28
Фото: 1MI. Сотрудник мог получить взятку
Сотрудника новосибирского Россельхознадзора подозревают в том, что тот получил взятку, о чем проинформировали в СКР.

Инспектора Россельхознадзора и директора ООО обвинили во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ). Правоохранители возбудили три уголовных дела.

По данным следователей, в 2023 и 2024 гг. сотрудник мог получить от двух лиц, которые представляли общества с ограниченной ответственностью, деньги в виде взятки. Размер суммы не называется. За вознаграждение инспектор мог в короткие сроки оформлять и выдавать фитосанитарные сертификаты для соответствия товара. Продукцию с нарушениями намеревались ввезти в Россию.

Должностное лицо арестовали и отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по четырем преступлениям (предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ). Второму фигуранту дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Также в регионе наказали судью-взяточницу.

В Новосибирской области арестовали черных лесорубов
Узнать подробнее
Читайте также:
Напали из-за 500 рублей: вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 летВ Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве на территории ДНРВ Новосибирске арестовали имущество главы батутного центра, где пострадали 46 детей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Арест#Деньги#Взятка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика