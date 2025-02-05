В Новосибирске арестовали сотрудника Россельхознадзора за взятку

По данным следователей, в 2023 и 2024 гг. сотрудник мог получить от двух лиц, которые представляли общества с ограниченной ответственностью, деньги в виде взятки. Размер суммы не называется. За вознаграждение инспектор мог в короткие сроки оформлять и выдавать фитосанитарные сертификаты для соответствия товара. Продукцию с нарушениями намеревались ввезти в Россию.