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Posted 5 февраля, 03:27

Published 5 февраля, 03:27

Modified 5 февраля, 03:29

Updated 5 февраля, 03:29

Водители Новосибирска получат штрафы за неправильную парковку.

В Новосибирске начали штрафовать за неправильную стоянку

5 февраля 2025, 03:27
Фото: 1MI. Водители Новосибирска получат штрафы за неправильную парковку.
Минтранс сообщил о том, как камеры отслеживают стоянку на Красном проспекте и улице Мичурина

В Новосибирске камеры фотовидеофиксации следят за правами стоянки автомобилей на Красном проспекте и улице Мичурина. Об этом рассказали представители министерства транспорта.

Известно, что теперь комплексы фотофиксации будут следить не только за скоростным режимом автомобилистов, ноги за правилами стоянки. За неправильную стоянку будут выдаваться штрафы, которые помогут решить городскую проблему с заторами в центре Новосибирска и на узких улицах города.

Отмечается, что сотрудники ГАИ Новосибирской области и представители других профильных ведомств смогут следить за настройкой камер. Также нейросети позволяют высматривать автомобилистов, которые используют телефон во время вождения или находятся не пристегнутыми ремнем безопасности во время движения.

Напомним, как ранее сообщалось о том, что водителей из Новосибирска могут начать штрафовать за то, что они едят за рулем.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Штрафы#ПДД#Камеры видеофиксации#ГАИ
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