В Новосибирске начали штрафовать за неправильную стоянку

Известно, что теперь комплексы фотофиксации будут следить не только за скоростным режимом автомобилистов, ноги за правилами стоянки. За неправильную стоянку будут выдаваться штрафы, которые помогут решить городскую проблему с заторами в центре Новосибирска и на узких улицах города.