В Новосибирске продают автограф Анатолия Собчака — сколько за него просят

Posted 5 февраля, 01:52
Published 5 февраля, 01:52
Modified 5 февраля, 01:54
Updated 5 февраля, 01:54
В продаже появился автограф Анатолия Собчака. В прошлом он был главой Санкт-Петербурга. Он также являлся отцом известной в современности телеведущей Ксении Собчак. Скончался политик в 2000 году — спустя неделю, когда стал доверенным лицом кандидата в президенты страны Владимира Путина.
Сейчас можно купить автограф Собчака на обратной стороне его фотоснимка. Продавец говорит о подлинности подписи: ее может подтвердить любой эксперт. Сейчас житель Новосибирска просит за нее 99 тыс. рублей.
Эксклюзивный автограф готовы отправить в любой город. Он также отмечает, что с каждым годом артефакт вырастет в цене. Также в регионе продают автограф бывшего президента Америки Джо Байдена.