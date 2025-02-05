В Новосибирске продают автограф Анатолия Собчака — сколько за него просят

В продаже появился автограф Анатолия Собчака. В прошлом он был главой Санкт-Петербурга. Он также являлся отцом известной в современности телеведущей Ксении Собчак. Скончался политик в 2000 году — спустя неделю, когда стал доверенным лицом кандидата в президенты страны Владимира Путина.