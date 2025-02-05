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Posted 5 февраля, 01:52

Published 5 февраля, 01:52

Modified 5 февраля, 01:54

Updated 5 февраля, 01:54

Собчак был мэром Санкт-Петербурга

В Новосибирске продают автограф Анатолия Собчака — сколько за него просят

5 февраля 2025, 01:52
Фото: 1MI. Собчак был мэром Санкт-Петербурга

В Новосибирске продают автограф Анатолия Собчака за 100 тысяч рублей

В Новосибирске решили продать автограф бывшего мэра культурной столицы России: такое предложение появилось на бесплатном сайте.

В продаже появился автограф Анатолия Собчака. В прошлом он был главой Санкт-Петербурга. Он также являлся отцом известной в современности телеведущей Ксении Собчак. Скончался политик в 2000 году — спустя неделю, когда стал доверенным лицом кандидата в президенты страны Владимира Путина.

Сейчас можно купить автограф Собчака на обратной стороне его фотоснимка. Продавец говорит о подлинности подписи: ее может подтвердить любой эксперт. Сейчас житель Новосибирска просит за нее 99 тыс. рублей.

Эксклюзивный автограф готовы отправить в любой город. Он также отмечает, что с каждым годом артефакт вырастет в цене. Также в регионе продают автограф бывшего президента Америки Джо Байдена.

Фото: Авито
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