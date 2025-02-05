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Posted 5 февраля, 08:47

Published 5 февраля, 08:47

Modified 5 февраля, 08:49

Updated 5 февраля, 08:49

Мужчина скончался

В Новосибирске ректор СГУГиТ скончался в стенах университета

5 февраля 2025, 08:47
Фото: 1MI. Мужчина скончался
В Новосибирске скончался ректор СГУГиТ, о чем сообщают источники.

Александр Карпик скончался 5 февраля. Он ушел из жизни прямо на рабочем месте — в стенах вуза. Как передают источники, знакомые с ситуацией, у него заболело сердце.

Врачи скорой помощи не смогли помочь ректору СГУГиТ. Карпик скоропостижно скончался. Известно, что он возглавлял университет почти 20 лет. За долгую карьеру Александр имел множество наград и званий, в том числе в сфере образования и геодезии.

Фото: sgugit.ru

Также в новосибирской больнице на рабочем месте скончался врач. Мужчине стало плохо в поликлинике №22. Коллеги не смогли ему помочь. Это не единственная смерть на рабочем месте: также в бердской больнице скончалась медсестра, которая потеряла сознание и не смогла прийти в себя.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Университет#Смерть#18+
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