В Новосибирске ректор СГУГиТ скончался в стенах университета

Также в новосибирской больнице на рабочем месте скончался врач. Мужчине стало плохо в поликлинике №22. Коллеги не смогли ему помочь. Это не единственная смерть на рабочем месте: также в бердской больнице скончалась медсестра, которая потеряла сознание и не смогла прийти в себя.