В Новосибирске ректор СГУГиТ скончался в стенах университета

Posted 5 февраля, 08:47
Published 5 февраля, 08:47
Modified 5 февраля, 08:49
Updated 5 февраля, 08:49
Александр Карпик скончался 5 февраля. Он ушел из жизни прямо на рабочем месте — в стенах вуза. Как передают источники, знакомые с ситуацией, у него заболело сердце.
Врачи скорой помощи не смогли помочь ректору СГУГиТ. Карпик скоропостижно скончался. Известно, что он возглавлял университет почти 20 лет. За долгую карьеру Александр имел множество наград и званий, в том числе в сфере образования и геодезии.
Также в новосибирской больнице на рабочем месте скончался врач. Мужчине стало плохо в поликлинике №22. Коллеги не смогли ему помочь. Это не единственная смерть на рабочем месте: также в бердской больнице скончалась медсестра, которая потеряла сознание и не смогла прийти в себя.