В Новосибирске с осужденного взыскали деньги за уничтожение контрафактного алкоголя

Posted 5 февраля, 15:18
Published 5 февраля, 15:18
Modified 5 февраля, 15:20
Updated 5 февраля, 15:20
Мустафаев Вали Ахмед оглы ранее был осужден за сбыт немаркированной алкогольной продукции и отбывал наказание в колонии. В феврале 2025 суд рассмотрел иск прокурора к осужденному о возмещении убытков, причиненных в связи с изъятием контрафактной спиртосодержащей продукции.
Всего было изъято около 11989,45 литров нелегального алкоголя. 20910 единиц продукции направили на уничтожение, что обошлось в 594 853, 31 рублей из средств госбюджета. Суд заочно постановил взыскать с осужденного всю сумму убытков.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор замначальнику колонии за поборы с заключенных.