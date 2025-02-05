В Новосибирске с осужденного взыскали деньги за уничтожение контрафактного алкоголя

Всего было изъято около 11989,45 литров нелегального алкоголя. 20910 единиц продукции направили на уничтожение, что обошлось в 594 853, 31 рублей из средств госбюджета. Суд заочно постановил взыскать с осужденного всю сумму убытков.



Ранее в Новосибирске вынесли приговор замначальнику колонии за поборы с заключенных.