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Posted 5 февраля, 15:18

Published 5 февраля, 15:18

Modified 5 февраля, 15:20

Updated 5 февраля, 15:20

Суд вынес заочное решение

В Новосибирске с осужденного взыскали деньги за уничтожение контрафактного алкоголя

5 февраля 2025, 15:18
Фото: Изображение Midjourney. Суд вынес заочное решение
Ленинский суд рассмотрел дело о возмещении убытков, причиненных федеральному бюджету при изъятии и уничтожении нелегального алкоголя, о чем сообщает канал судов общей юрисдикции по НСО.

Мустафаев Вали Ахмед оглы ранее был осужден за сбыт немаркированной алкогольной продукции и отбывал наказание в колонии. В феврале 2025 суд рассмотрел иск прокурора к осужденному о возмещении убытков, причиненных в связи с изъятием контрафактной спиртосодержащей продукции.

Всего было изъято около 11989,45 литров нелегального алкоголя. 20910 единиц продукции направили на уничтожение, что обошлось в 594 853, 31 рублей из средств госбюджета. Суд заочно постановил взыскать с осужденного всю сумму убытков.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор замначальнику колонии за поборы с заключенных.

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