В Новосибирске задержали возможного педофила, напавшего на подростка

Posted 5 февраля, 08:32
Published 5 февраля, 08:32
Modified 5 февраля, 08:34
Updated 5 февраля, 08:34
Все случилось 4 февраля в подъезде одного из домов Кировского района. Предполагается, что мужчина мог совершить преступление против половой неприкосновенности. Как отметили следователи, он напал на 17-летнюю школьницу.
В итоге 30-летнего жителя Новосибирска задержали. Ему предъявили обвинение. В ближайшее время мужчине через суд изберут меру пресечения. Следственные действия, в рамках уголовного дела, продолжаются.
Как отмечали очевидцы в соцсетях, предполагаемого преступника неоднократно наблюдали в микрорайоне Весенний: он якобы наблюдал за женщинами и детьми. Однажды он обронил паспорт, поэтому его личность установили.