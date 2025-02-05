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Posted 5 февраля, 08:32

Published 5 февраля, 08:32

Modified 5 февраля, 08:34

Updated 5 февраля, 08:34

Мужчина напал на подростка

В Новосибирске задержали возможного педофила, напавшего на подростка

5 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI. Мужчина напал на подростка
В Новосибирске был задержан возможный педофил, который напал на несовершеннолетнюю девушку: подробности дали в СКР.

Все случилось 4 февраля в подъезде одного из домов Кировского района. Предполагается, что мужчина мог совершить преступление против половой неприкосновенности. Как отметили следователи, он напал на 17-летнюю школьницу.

В итоге 30-летнего жителя Новосибирска задержали. Ему предъявили обвинение. В ближайшее время мужчине через суд изберут меру пресечения. Следственные действия, в рамках уголовного дела, продолжаются.

Как отмечали очевидцы в соцсетях, предполагаемого преступника неоднократно наблюдали в микрорайоне Весенний: он якобы наблюдал за женщинами и детьми. Однажды он обронил паспорт, поэтому его личность установили.

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