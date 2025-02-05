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Posted 5 февраля, 03:14

Published 5 февраля, 03:14

Modified 5 февраля, 03:16

Updated 5 февраля, 03:16

Врач умер

В новосибирской больнице на рабочем месте скончался врач

5 февраля 2025, 03:14
Фото: Изображение Midjourney. Врач умер
В Новосибирске произошёл трагический инцидент в стенах медучреждения — на рабочем месте скончался сотрудник городской поликлиники №22, о чем уточнили в Гострудинспекции.

Как сообщает официальный источник, 4 февраля врач-статистик почувствовал резкое недомогание во время выполнения обязанностей, после чего упал без сознания. Сотрудники учреждения оперативно оказали ему экстренную медицинскую службу, но проведённые реанимационные мероприятия не дали результата. Жизнь специалиста спасти не удалось.

Государственная инспекция труда региона уже начала процедуру расследования инцидента. Согласно заявлению, будет сформирована межведомственная комиссия, которая займётся выяснением причин трагедии, оценкой условий труда и сбором свидетельских показаний. В рамках проверки планируется опросить как коллег погибшего, так и руководство организации.

Недавно медсестра скончалась прямо на рабочем месте. Все случилось в Бердске. Женщина трудилась в отделении хирургии и во время работы она потеряла сознание. Больше в себя она не пришла.

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