В Новосибирской области бизнесвумен осудили за мошенничество с субсидией

Следствие установило, что бизнесвумен получила 350 тыс. рублей по программе социальной поддержки, представив ложные сведения о своём статусе. Она заявила, что является малообеспеченной и проживает одна, что давало право на субсидию для развития бизнеса через социальный контракт. Однако проверка выявила, что её реальный доход превышал прожиточный минимум, а предпринимательская деятельность уже велась.