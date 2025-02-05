В Новосибирской области бизнесвумен осудили за мошенничество с субсидией

Posted 5 февраля, 05:19
Published 5 февраля, 05:19
Modified 5 февраля, 05:21
Updated 5 февраля, 05:21
Ордынский суд вынес обвинительный вердикт в отношении местной предпринимательницы Александры Абдугалимовой, уличенной в хищении государственных средств. Её действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.
Следствие установило, что бизнесвумен получила 350 тыс. рублей по программе социальной поддержки, представив ложные сведения о своём статусе. Она заявила, что является малообеспеченной и проживает одна, что давало право на субсидию для развития бизнеса через социальный контракт. Однако проверка выявила, что её реальный доход превышал прожиточный минимум, а предпринимательская деятельность уже велась.
На основании её заявки комиссия одобрила выплату, после чего женщина заключила договор и сразу использовала деньги по своему усмотрению. В ходе суда Абдугалимова полностью признала вину и компенсировала всю сумму ущерба.
Судья назначил наказание в виде штрафа 300 тыс. рублей. Судебное решение уже вступило в силу. Тем временем цыганка из Новосибирска пойдет под суд за квартирные кражи: она обманывала детей и пробилась в квартиры родителей.