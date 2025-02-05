В Новосибирской области еще в двух районах ввели карантин по бешенству

В перечень входит запрет на транспортировку животных, восприимчивых к вирусу, за пределы населённых пунктов, а также проведение массовых мероприятий с участием скота — выставок, ярмарок и т. д. Дополнительно введён мораторий на отлов диких особей с целью их перемещения в зоопарки или другие учреждения.