В Новосибирской области еще в двух районах ввели карантин по бешенству

Posted 5 февраля, 02:43
Published 5 февраля, 02:43
Modified 5 февраля, 02:45
Updated 5 февраля, 02:45
Власти Новосибирской области расширили карантинные меры, добавив два новых района в список зон, поражённых бешенством. Речь идёт о населённых пунктах в Маслянинском и Татарском муниципальных образованиях — деревнях Александровка и Волово.
Основанием для введения режима стали случаи заражения в частных подворьях, признанных очагами инфекции. Карантинные правила будут действовать до 4 апреля и включают стандартный набор ограничений.
В перечень входит запрет на транспортировку животных, восприимчивых к вирусу, за пределы населённых пунктов, а также проведение массовых мероприятий с участием скота — выставок, ярмарок и т. д. Дополнительно введён мораторий на отлов диких особей с целью их перемещения в зоопарки или другие учреждения.
Это не единственный случай, когда в регионе вводят карантин. Заболевших бешенством животных обнаружили в поселке Троицкий Кочковского района, а также в деревне Устьянцево и в поселке Яблоневка Чистоозерного района.