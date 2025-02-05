atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 02:43

Published 5 февраля, 02:43

Modified 5 февраля, 02:45

Updated 5 февраля, 02:45

Карантин ввели из-за бешенства

В Новосибирской области еще в двух районах ввели карантин по бешенству

5 февраля 2025, 02:43
Фото: Изображение Midjourney. Карантин ввели из-за бешенства
Карантин ввели в двух районах Новосибирской области: официальные документы, утвержденные губернатором Андреем Травниковым, размещены на портале регионального правительства.

Власти Новосибирской области расширили карантинные меры, добавив два новых района в список зон, поражённых бешенством. Речь идёт о населённых пунктах в Маслянинском и Татарском муниципальных образованиях — деревнях Александровка и Волово.

Основанием для введения режима стали случаи заражения в частных подворьях, признанных очагами инфекции. Карантинные правила будут действовать до 4 апреля и включают стандартный набор ограничений.

В перечень входит запрет на транспортировку животных, восприимчивых к вирусу, за пределы населённых пунктов, а также проведение массовых мероприятий с участием скота — выставок, ярмарок и т. д. Дополнительно введён мораторий на отлов диких особей с целью их перемещения в зоопарки или другие учреждения.

Это не единственный случай, когда в регионе вводят карантин. Заболевших бешенством животных обнаружили в поселке Троицкий Кочковского района, а также в деревне Устьянцево и в поселке Яблоневка Чистоозерного района.

В Новосибирске мэрия заплатит за нападение бездомной собаки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области из горящего сарая спасли козу и курицЖителям Новосибирска назвали породы собак, которые запрещено выгуливать детямИз Новосибирска за границу выехали на отдых 655 кошек и собак
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Бешенство#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика