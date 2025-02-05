В Новосибирской области не нашли ни одного легального целителя

С мая 2024 года в регионе действует обновлённый регламент. Для получения права на работу целители должны пройти многоэтапную проверку: подать заявление в Минздрав, после чего специальная комиссия из восьми экспертов (включая представителей науки, ассоциаций и профильных специалистов) оценивает их компетенции. Разрешение выдаётся на пятилетний срок, но признаётся только в границах Новосибирской области — документы из других регионов недействительны.