В Новосибирской области не нашли ни одного легального целителя

Posted 5 февраля, 04:05
Published 5 февраля, 04:05
Modified 5 февраля, 04:07
Updated 5 февраля, 04:07
В Новосибирской области вступили в силу новые правила регулирования альтернативной медицины. С февраля 2025 года деятельность знахарей, костоправов и травников возможна только при включении в официальный регистр, утверждённый региональным Минздравом. На текущий момент, согласно данным Infopro54, ни один специалист не подал заявку на легализацию своей практики.
Инициатива создания подобных реестров возникла на федеральном уровне после успешного опыта Башкирии, где уже зарегистрировано семь практиков. В список включены эксперты по йогатерапии, фитотерапии и мануальным техникам, прошедшие специальную сертификацию. Этот пример вдохновил депутатов на разработку общероссийского стандарта регулирования нетрадиционных методов лечения.
С мая 2024 года в регионе действует обновлённый регламент. Для получения права на работу целители должны пройти многоэтапную проверку: подать заявление в Минздрав, после чего специальная комиссия из восьми экспертов (включая представителей науки, ассоциаций и профильных специалистов) оценивает их компетенции. Разрешение выдаётся на пятилетний срок, но признаётся только в границах Новосибирской области — документы из других регионов недействительны.
В ведомстве подчеркнули, что незаконная практика влечёт штрафы от 2 до 4 тыс. рублей, а в случае причинения вреда здоровью — уголовное преследование. При этом легализоваться могут только граждане РФ, имеющие диплом, выданный уполномоченными органами субъекта. Недавно в Новосибирске к борьбе с шумными соседями подключили колдунью.