atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 04:05

Published 5 февраля, 04:05

Modified 5 февраля, 04:07

Updated 5 февраля, 04:07

В регионе создали реестр целителей

В Новосибирской области не нашли ни одного легального целителя

5 февраля 2025, 04:05
Фото: Изображение Midjourney. В регионе создали реестр целителей

В Новосибирской области народных целителей внесли в реестр Минздрава

В Новосибирской области нет ни одного легального целителя из народа, о чем сообщили в региональном Минздраве.

В Новосибирской области вступили в силу новые правила регулирования альтернативной медицины. С февраля 2025 года деятельность знахарей, костоправов и травников возможна только при включении в официальный регистр, утверждённый региональным Минздравом. На текущий момент, согласно данным Infopro54, ни один специалист не подал заявку на легализацию своей практики.

Инициатива создания подобных реестров возникла на федеральном уровне после успешного опыта Башкирии, где уже зарегистрировано семь практиков. В список включены эксперты по йогатерапии, фитотерапии и мануальным техникам, прошедшие специальную сертификацию. Этот пример вдохновил депутатов на разработку общероссийского стандарта регулирования нетрадиционных методов лечения.

С мая 2024 года в регионе действует обновлённый регламент. Для получения права на работу целители должны пройти многоэтапную проверку: подать заявление в Минздрав, после чего специальная комиссия из восьми экспертов (включая представителей науки, ассоциаций и профильных специалистов) оценивает их компетенции. Разрешение выдаётся на пятилетний срок, но признаётся только в границах Новосибирской области — документы из других регионов недействительны.

В ведомстве подчеркнули, что незаконная практика влечёт штрафы от 2 до 4 тыс. рублей, а в случае причинения вреда здоровью — уголовное преследование. При этом легализоваться могут только граждане РФ, имеющие диплом, выданный уполномоченными органами субъекта. Недавно в Новосибирске к борьбе с шумными соседями подключили колдунью.

В новосибирской больнице на рабочем месте скончался врач
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская поликлиника в городе Обь начнет принимать пациентов 5 февраляВ Новосибирске дочь засудила больницу за гибель отцаВ Новосибирской области школьница разбилась на ватрушке
#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Минздрав#Целитель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика