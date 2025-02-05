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Posted 5 февраля, 07:33

Published 5 февраля, 07:33

Modified 5 февраля, 07:35

Updated 5 февраля, 07:35

Житель Новосибирской области обвиняется в убийстве матери.

В Новосибирской области родной сын убил престарелую мать

5 февраля 2025, 07:33
Фото: Фото: СК РФ по Новосибирской области.. Житель Новосибирской области обвиняется в убийстве матери.
СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства пенсионерки.

В Черепанове Новосибирской области местного жителя обвиняют в убийстве матери. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Известно, что 36-летний местный житель проходит фигурантом по делу об убийстве 73-летней пенсионерки, которая является его матерью. Во время расследования выяснилось, что сибиряк причастен к преступлению.

Следователи сообщают, что мужчина проживал Со своей матерью в городе Черепанове. Вчера утром, 4 февраля, сибиряк нанес женщине несколько ударов молотком по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась. На данный момент проводится проверка всех фактов происшествия.

Напомним, как ранее мы сообщали, что Верховный суд России не будет рассматривать жалобу бердского маньяка. Он просидит в тюрьме пожизненно, как ему и назначали срок.

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