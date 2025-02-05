Житель Новосибирска похищал деньги у людей при помощь старых SIM-карт

В ходе следствия выяснилось, что с 2023 по 2024 год сибиряк покупал SIM-карты операторов сотовой связи, а позже вычислял прошлых владельцев. Как только он находил людей, мужчина пользовался чужыми расчетными счетами, либо оформлял на низ микрозаймы.