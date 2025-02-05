Житель Новосибирска похищал деньги у людей при помощь старых SIM-карт

Posted 5 февраля, 07:12
Published 5 февраля, 07:12
Modified 5 февраля, 07:14
Updated 5 февраля, 07:14
В Новосибирске 21-летний местный житель похищал денежные средства при помощи SIM-карты операторов сотовой связи. На данный момент полиция региона расследует это уголовное дело.
В ходе следствия выяснилось, что с 2023 по 2024 год сибиряк покупал SIM-карты операторов сотовой связи, а позже вычислял прошлых владельцев. Как только он находил людей, мужчина пользовался чужыми расчетными счетами, либо оформлял на низ микрозаймы.
Следователи вычислили мужчину, который занимался данными противозаконными действиями. Силовики задержали его в арендованной квартире. Также на месте провели обыск и нашли банковские карты, сотовый телефон и роутер, который использовался для мошеннической деятельности.
На данный момент удалось установить 34 эпизода к которым причастен сибиряк. За все время он нанес ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.
Напомним, как ранее сообщалось, что житель Бердска украл у пенсионера почти 170 тысяч рублей.