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Posted 5 февраля, 07:35

Published 5 февраля, 07:35

Modified 5 февраля, 07:37

Updated 5 февраля, 07:37

Новосибирец продает старую монету за 90 тысяч рублей.

Житель Новосибирска продает старинную монету почти за 100 тысяч рублей

5 февраля 2025, 07:35
Фото: Фото: «Авито». Новосибирец продает старую монету за 90 тысяч рублей.
Новосибирец продает старше 2 копеек за 90 тысяч рублей.

В Новосибирске местный житель выставил на продажу старинную монету. На популярном сайте объявлений «Авито» он указал, что отдаст монету за 90 тысяч рублей.

«Продам монету коллекционерам, ценность Данной монеты знаю, можете предлагать свои варианты, озвучивать цены, можно договорится, продаю в связи срочно нужной денежной ситуационной проблемы», — пишет мужчина в описании к объявлению.

Известно, что монета со времен СССР, она сделана из никеля и имеет номинал 20 копеек.

Ранее также сообщалось, как в областном центре на продажу выставили котят породы курильский бобтейл, также их окрестили «танцорами». Цена составляет от 50 тысяч рублей.

Помимо этого, мы сообщали, как за 100 тысяч рублей житель Новосибирска продает автограф Анатолия Собчака. Ранее он был мэром Санкт-Петербурга.

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