Житель Новосибирской области украл у пенсионера из Смоленска почти 170 тысяч рублей

Во время расследования следователям удалось выяснить, куда именно переводились деньги пострадавшего. В Бердске мужчину нашли, однако он не признался в противоправных действиях. Правоохранителям мужчина рассказал, что не знал, что банковская карта будет использоваться в мошеннических целях. Суд все-равно вынес обязательство для сибиряка, чтобы тот вернул деньги пенсионеру.