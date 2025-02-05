Житель Новосибирской области украл у пенсионера из Смоленска почти 170 тысяч рублей

Posted 5 февраля, 06:57
Published 5 февраля, 06:57
Modified 5 февраля, 06:59
Updated 5 февраля, 06:59
В Бердске Новосибирской области местный житель путем мошеннических действий украл у пенсионера из Смоленской области 168 тысяч рублей. Известно, что местный суд уже рассмотрел дело по иску прокурора Заднепровского района Смоленска.
Мошенническая схема сибиряка была изощренной. Пожилой мужчина за вознаграждение в 20 тысяч рублей оформил банковскую карту в банке, как его попросил сделать незнакомый сибиряк. Позже пенсионер добровольно выдал все коды, с помощью которых можно использовать данную карту.
Во время расследования следователям удалось выяснить, куда именно переводились деньги пострадавшего. В Бердске мужчину нашли, однако он не признался в противоправных действиях. Правоохранителям мужчина рассказал, что не знал, что банковская карта будет использоваться в мошеннических целях. Суд все-равно вынес обязательство для сибиряка, чтобы тот вернул деньги пенсионеру.
Напомним, что ранее также было известно, как за год мошенники украли у жителей Новосибирской области почти четыре миллиона рублей.