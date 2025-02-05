Жителей Новосибирска будут оповещать о приходе газовиков через Госуслуги

Posted 5 февраля, 15:57
Published 5 февраля, 15:57
Modified 5 февраля, 16:01
Updated 5 февраля, 16:01
«Новые люди» настаивают обязать газоснабжающие организации заранее уведомлять жильцов о проверках, причем таким образом, чтобы информация точно доходила до получателей — через СМС или единый сервис «Госуслуг». Более того, предлагается добавить на «Госуслуги» возможность проверить удостоверение сотрудника, явившегося в квартиру.
По словам инициаторов, таким образом можно избежать незаконного проникновения посторонних в квартиру.
Напомним, почти 2 года назад в Новосибирске произошел взрыв жилого дома на Линейной. Причиной трагедии стали действия мошенников, которые предлагали заменить газовые шланги в квартирах.