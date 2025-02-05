Жителей Новосибирска будут оповещать о приходе газовиков через Госуслуги

«Новые люди» настаивают обязать газоснабжающие организации заранее уведомлять жильцов о проверках, причем таким образом, чтобы информация точно доходила до получателей — через СМС или единый сервис «Госуслуг». Более того, предлагается добавить на «Госуслуги» возможность проверить удостоверение сотрудника, явившегося в квартиру.