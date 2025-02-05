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Posted 5 февраля, 15:57

Published 5 февраля, 15:57

Modified 5 февраля, 16:01

Updated 5 февраля, 16:01

Предупреждать о проверках предложили в Госдуме

Жителей Новосибирска будут оповещать о приходе газовиков через Госуслуги

5 февраля 2025, 15:57
Фото: 1MI. Предупреждать о проверках предложили в Госдуме
Инициативу о рассылке уведомлений о приходе коммунальных служб предложили в Госдуме. Данная мера должна помочь бороться с мошенниками, которые проникают в дома под видом специалистов.

«Новые люди» настаивают обязать газоснабжающие организации заранее уведомлять жильцов о проверках, причем таким образом, чтобы информация точно доходила до получателей — через СМС или единый сервис «Госуслуг». Более того, предлагается добавить на «Госуслуги» возможность проверить удостоверение сотрудника, явившегося в квартиру.

По словам инициаторов, таким образом можно избежать незаконного проникновения посторонних в квартиру.

Напомним, почти 2 года назад в Новосибирске произошел взрыв жилого дома на Линейной. Причиной трагедии стали действия мошенников, которые предлагали заменить газовые шланги в квартирах.

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