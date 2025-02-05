Жителей Новосибирска испугали штрафами от военкомата — кто будет платить и за что

Posted 5 февраля, 09:40
Published 5 февраля, 09:40
Modified 5 февраля, 09:42
Updated 5 февраля, 09:42
Жители Новосибирской области могут начать получать увеличенные штрафы за то, что они не не сообщили во время в военкомат о своем переезде. Это предложили сделать в Государственной думе.
Как рассказали представители Госдумы, в России нужно ужесточить наказание за то, что годные к службе мужчины не сообщают о своем переезде более трех месяцев. Изменения будут внесены в статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Уточняется, что штраф могут поднять до 10 до 20 тысяч рублей.
Напомним, как ранее была информация о том, что бывшему лидеру субкультурного движения увеличили срок наказания. Он призывал других заключенных к экстремистским действиям.