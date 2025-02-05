Жителей Новосибирска испугали штрафами от военкомата — кто будет платить и за что

Как рассказали представители Госдумы, в России нужно ужесточить наказание за то, что годные к службе мужчины не сообщают о своем переезде более трех месяцев. Изменения будут внесены в статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Уточняется, что штраф могут поднять до 10 до 20 тысяч рублей.