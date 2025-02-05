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Posted 5 февраля, 09:40

Published 5 февраля, 09:40

Modified 5 февраля, 09:42

Updated 5 февраля, 09:42

Новосибирцам увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде.

Жителей Новосибирска испугали штрафами от военкомата — кто будет платить и за что

5 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI. Новосибирцам увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде.

Жителей Новосибирска испугали штрафами от военкомата

Госдума предложила увеличить штрафы за то, что мужчины не сообщили в течение трех месяцев о своем переезде.

Жители Новосибирской области могут начать получать увеличенные штрафы за то, что они не не сообщили во время в военкомат о своем переезде. Это предложили сделать в Государственной думе.

Как рассказали представители Госдумы, в России нужно ужесточить наказание за то, что годные к службе мужчины не сообщают о своем переезде более трех месяцев. Изменения будут внесены в статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Уточняется, что штраф могут поднять до 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, как ранее была информация о том, что бывшему лидеру субкультурного движения увеличили срок наказания. Он призывал других заключенных к экстремистским действиям.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Военкомат#Служба#Штраф
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