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Posted 5 февраля, 02:43

Published 5 февраля, 02:43

Modified 5 февраля, 02:45

Updated 5 февраля, 02:45

Холодно было в Новосибирске

Жителям Новосибирска назвали дату рекордного мороза: такой сильный впервые за 100 лет

5 февраля 2025, 02:43
Фото: atas.info. Холодно было в Новосибирске

Жителям Новосибирска назвали дату рекордного мороза:

В Новосибирске рекордный мороз был больше 100 лет назад, о чем говорят архивные данные о погоде.

В Новосибирской области исторический температурный минимум был зарегистрирован 9 января 1915 года. В противоположность этому, абсолютный рекорд жары обновлен в июне 2023 года, когда температура достигла +37,3°C.

В 2000 году 1 января воздух промерз до -36,2, а 4 января похолодало до -38,7. В феврале таких температур уже не было. В 2010 году в феврале стукнули морозы до -33,7.

В 2025 году погодные сервисы не обещают сильного похолодания в феврале. По данным «Яндекс. Погоды», будет лишь несколько дней с ночными заморозками до -28 с 17 по 20 числа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Зима#Мороз
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