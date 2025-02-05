Жителям Новосибирска назвали дату рекордного мороза: такой сильный впервые за 100 лет

Posted 5 февраля, 02:43
Published 5 февраля, 02:43
Modified 5 февраля, 02:45
Updated 5 февраля, 02:45
В Новосибирской области исторический температурный минимум был зарегистрирован 9 января 1915 года. В противоположность этому, абсолютный рекорд жары обновлен в июне 2023 года, когда температура достигла +37,3°C.
В 2000 году 1 января воздух промерз до -36,2, а 4 января похолодало до -38,7. В феврале таких температур уже не было. В 2010 году в феврале стукнули морозы до -33,7.
В 2025 году погодные сервисы не обещают сильного похолодания в феврале. По данным «Яндекс. Погоды», будет лишь несколько дней с ночными заморозками до -28 с 17 по 20 числа.