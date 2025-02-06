Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе

Posted 6 февраля, 04:46
Published 6 февраля, 04:46
Modified 6 февраля, 04:48
Updated 6 февраля, 04:48
Все случилось в учебном заведении Заельцовского района 4 февраля. Предполагается, что уборщица толкнула ребенка-инвалида. Мальчик упал и получил травмы: как отметила его мать, у несовершеннолетнего есть подозрение на перелом ребер. Техничку уволили в первых же день, сообщалось в соцсетях.
Резонанс дошел до СМИ, а после и до главы СКР Александра Бастрыкина. Теперь следователи проводят проверку инцидента. Результаты представят председателю.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин начал контролировать дело об избиении девочки в школе Новосибирска. На нее мог напасть одноклассник.