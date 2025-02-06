Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе

Все случилось в учебном заведении Заельцовского района 4 февраля. Предполагается, что уборщица толкнула ребенка-инвалида. Мальчик упал и получил травмы: как отметила его мать, у несовершеннолетнего есть подозрение на перелом ребер. Техничку уволили в первых же день, сообщалось в соцсетях.