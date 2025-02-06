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Posted 6 февраля, 04:46

Published 6 февраля, 04:46

Modified 6 февраля, 04:48

Updated 6 февраля, 04:48

Мальчика толкнули

Бастрыкин потребовал проверить избиение ребенка-инвалида в новосибирской школе

6 февраля 2025, 04:46
Фото: Изображение Midjourney. Мальчика толкнули
В одной из школ Новосибирска избили ребенка: делом заинтересовался центральный СКР.

Все случилось в учебном заведении Заельцовского района 4 февраля. Предполагается, что уборщица толкнула ребенка-инвалида. Мальчик упал и получил травмы: как отметила его мать, у несовершеннолетнего есть подозрение на перелом ребер. Техничку уволили в первых же день, сообщалось в соцсетях.

Резонанс дошел до СМИ, а после и до главы СКР Александра Бастрыкина. Теперь следователи проводят проверку инцидента. Результаты представят председателю.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин начал контролировать дело об избиении девочки в школе Новосибирска. На нее мог напасть одноклассник.

Бастрыкин потребовал найти и наказать виновного в драке новосибирских школьников
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Травмы#Александр Бастрыкин
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