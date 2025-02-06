Бесплатные онкологические тесты проведут в Новосибирске 7 и 8 февраля

Сдать тесты и получить консультацию специалиста можно на территории ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101, 7 февраля с 14 до 20 часов и 8 февраля с 11 до 17 часов. Там расположатся специальные тест-мобили, где будет осуществляться дерматоскопия.