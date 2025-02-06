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Posted 6 февраля, 18:17

Published 6 февраля, 18:17

Modified 6 февраля, 18:19

Updated 6 февраля, 18:19

Бесплатные тесты проведут в Новосибирске

Бесплатные онкологические тесты проведут в Новосибирске 7 и 8 февраля

6 февраля 2025, 18:17
Фото: 1MI. Бесплатные тесты проведут в Новосибирске
Бесплатно проверить состояние своего здоровья новосибирцам предложили в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, о чем сообщили в правительстве НСО.

Сдать тесты и получить консультацию специалиста можно на территории ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101, 7 февраля с 14 до 20 часов и 8 февраля с 11 до 17 часов. Там расположатся специальные тест-мобили, где будет осуществляться дерматоскопия.

8 февраля по записи в любой больнице можно будет пройти профосмотр и сдать анализы.

Как сообщили в правительстве, запись на прием к врачу осуществляется на сайте регистратуры «reg.nso.ru» и по единому номеру 122.

Ранее врачи в Новосибирской области начали бить тревогу — число подтвержденных диагнозов онкологии увеличилось в регионе. Вместе с тем, Минздрав отметил положительные тенденции в диагностике и лечении рака благодаря ранней постановке диагноза.

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