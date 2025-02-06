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Posted 6 февраля, 06:22

Published 6 февраля, 06:22

Modified 6 февраля, 06:24

Updated 6 февраля, 06:24

Оборудование было в лизинге

Бывший директор новосибирского завода арестован за вымогательство

6 февраля 2025, 06:22
Фото: 1MI. Оборудование было в лизинге
В Новосибирске раскрыли имя предполагаемых вымогателей миллионов: об этом сообщили в УФСБ, СКР и Бердском суде.

6 февраля стало известно, что бывшего директора завода «Тяжстанкогидропресс» арестовали за вымогательство. Николай Степакин подозревается в том, что якобы вымогал деньги у руководства одного крупного завода, который специализируется на машиностроительном оборудовании.

Также вместе с ним за решеткой оказались и возможные подельники: Олег Рыля и Олег Ударцев. По версии следствия, они могли требовать деньги за передачу станков для производства. На деле оборудование уже было оплачено и требовались лишь документы о приемке.

Бизнесмены якобы потребовали от руководства завода 13 млн рублей. Предпринимателей задержали во время передачи денег. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили три дела. Все фигуранты арестованы на два месяца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арест#Деньги#Вымогательство
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