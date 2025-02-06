Бывший директор новосибирского завода арестован за вымогательство

Posted 6 февраля, 06:22
Published 6 февраля, 06:22
Modified 6 февраля, 06:24
Updated 6 февраля, 06:24
6 февраля стало известно, что бывшего директора завода «Тяжстанкогидропресс» арестовали за вымогательство. Николай Степакин подозревается в том, что якобы вымогал деньги у руководства одного крупного завода, который специализируется на машиностроительном оборудовании.
Также вместе с ним за решеткой оказались и возможные подельники: Олег Рыля и Олег Ударцев. По версии следствия, они могли требовать деньги за передачу станков для производства. На деле оборудование уже было оплачено и требовались лишь документы о приемке.
Бизнесмены якобы потребовали от руководства завода 13 млн рублей. Предпринимателей задержали во время передачи денег. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили три дела. Все фигуранты арестованы на два месяца.