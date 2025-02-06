«Герои НовоСибири»: в регионе запускают новую программу обучения ветеранов СВО

Posted 6 февраля, 04:50
Published 6 февраля, 04:50
Modified 6 февраля, 04:52
Updated 6 февраля, 04:52
В новой программе обучения смогут принять участие ветераны и участники специальной военной операции, прошедшие соответствующий конкурсный отбор. Базой учебной программы станет филиал Президентской Академии в Новосибирске (СИУ РАНХиГС). Губернатор Андрей Травников и руководство вуза обсудили основные детали проекта.
«Важно не просто создать образовательную программу, уникальную программу подготовки руководителей в органы власти, государственные, муниципальные предприятия, учреждения, участников политической жизни региона. А уже на стадии обучения погрузить будущих участников в реальную жизнь органов власти, предприятий, дать возможность пообщаться с действующими руководителями, известными людьми региона, руководителями крупных предприятий, организаций», — заявил глава Новосибирской области.
Задача масштабная, в её реализации примут участие не только Президентская Академия и Корпоративный университет Правительства, но и многие региональные ведомства — министерство региональной политики, министерство образования, министерство труда и социального развития.
Отбор в программу будет жёсткий: важно пройти различные оценочные мероприятия, тестирования. В первый поток обучения попадут лучшие из лучших. Но и те, кто просто примет участие в проекте на начальном этапе, в дальнейшем не останутся в стороне.
«Это для нас не имиджевый проект, а очень почётный, — отметил директор Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Осипов. — Мы, как патриоты, должны реализовать проект лучше всех в России. Много инноваций будет в образовательной программе. В том числе, и стажировки, и наставники. Так, наставники — это жители нашей области, которые достигли на своей профессиональной ниве достаточных высот, и могут поделиться своим опытом по развитию потенциала региона».
Модель образовательной программы сформирована в соответствии с апробированной в 2024 году программой «Время героев». Обучение будет проходить в виде профессиональной переподготовки в модульном формате очно, предполагаются и дистанционные занятия.
В рамках каждого модуля программы предусмотрены академический блок, направленный на формирование базовых знаний в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, менеджмента; коммуникативный блок, включающий тренинги по командообразованию; выезды в профильные органы; культурный и спортивный треки; стажировки; наставничество.