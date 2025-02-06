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Posted 6 февраля, 04:50

Published 6 февраля, 04:50

Modified 6 февраля, 04:52

Updated 6 февраля, 04:52

Президентская академия станет основной образовательной площадкой программы

«Герои НовоСибири»: в регионе запускают новую программу обучения ветеранов СВО

6 февраля 2025, 04:50
Фото: nso.ru. Президентская академия станет основной образовательной площадкой программы
Новосибирская область запускает проект «Герои НовоСибири», федеральный аналог программы «Время героев», по поручению президента Владимира Путина.

В новой программе обучения смогут принять участие ветераны и участники специальной военной операции, прошедшие соответствующий конкурсный отбор. Базой учебной программы станет филиал Президентской Академии в Новосибирске (СИУ РАНХиГС). Губернатор Андрей Травников и руководство вуза обсудили основные детали проекта.

«Важно не просто создать образовательную программу, уникальную программу подготовки руководителей в органы власти, государственные, муниципальные предприятия, учреждения, участников политической жизни региона. А уже на стадии обучения погрузить будущих участников в реальную жизнь органов власти, предприятий, дать возможность пообщаться с действующими руководителями, известными людьми региона, руководителями крупных предприятий, организаций», — заявил глава Новосибирской области.

Задача масштабная, в её реализации примут участие не только Президентская Академия и Корпоративный университет Правительства, но и многие региональные ведомства — министерство региональной политики, министерство образования, министерство труда и социального развития.

Отбор в программу будет жёсткий: важно пройти различные оценочные мероприятия, тестирования. В первый поток обучения попадут лучшие из лучших. Но и те, кто просто примет участие в проекте на начальном этапе, в дальнейшем не останутся в стороне.

«Это для нас не имиджевый проект, а очень почётный, — отметил директор Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Осипов. — Мы, как патриоты, должны реализовать проект лучше всех в России. Много инноваций будет в образовательной программе. В том числе, и стажировки, и наставники. Так, наставники — это жители нашей области, которые достигли на своей профессиональной ниве достаточных высот, и могут поделиться своим опытом по развитию потенциала региона».

Модель образовательной программы сформирована в соответствии с апробированной в 2024 году программой «Время героев». Обучение будет проходить в виде профессиональной переподготовки в модульном формате очно, предполагаются и дистанционные занятия.

В рамках каждого модуля программы предусмотрены академический блок, направленный на формирование базовых знаний в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, менеджмента; коммуникативный блок, включающий тренинги по командообразованию; выезды в профильные органы; культурный и спортивный треки; стажировки; наставничество.

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