Голубоглазого бульдога королевских кровей отдают за 80 тысяч в Новосибирске

Posted 6 февраля, 14:02
Published 6 февраля, 14:02
Modified 6 февраля, 14:04
Updated 6 февраля, 14:04
Месячного мальчика французского бульдога с окрасом лиловый подпал предлагают взять в дом за 80 000. Продавец утверждает, что глаза у малыша останутся светлыми. Щенок имеет хороший породный тип и устойчивую психику, социализирован в семье с детьми.
Автор объявления дополнительно указывает, что щенок очень ласковый и добрый. Собаки этой породы обычно легко поддаются дрессировке и с возрастом становятся только спокойнее. «Французы» также очень общительны и любят находится в компании своего хозяина, а в одиночестве начинают грустить.
Французские бульдоги не проявляют агрессии к детям, поэтому их смело могут брать семьи с детьми. Но также эта порода подойдет и одиночкам.
Указано, что у животного имеется ветпаспорт, клеймо и две прививки. Продавец находится в Новосибирске, но согласен предложить помощь в транспортировке животного.
Фото красавца заинтересовали пользователей: всего за сутки объявление набрало более 2 000 просмотров.
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