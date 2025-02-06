Голубоглазого бульдога королевских кровей отдают за 80 тысяч в Новосибирске

Автор объявления дополнительно указывает, что щенок очень ласковый и добрый. Собаки этой породы обычно легко поддаются дрессировке и с возрастом становятся только спокойнее. «Французы» также очень общительны и любят находится в компании своего хозяина, а в одиночестве начинают грустить.