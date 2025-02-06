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Posted 6 февраля, 14:02

Published 6 февраля, 14:02

Modified 6 февраля, 14:04

Updated 6 февраля, 14:04

Светлоглазого щенка продают в Новосибирске

Голубоглазого бульдога королевских кровей отдают за 80 тысяч в Новосибирске

6 февраля 2025, 14:02
Фото: Авито. Светлоглазого щенка продают в Новосибирске
В Новосибирске ищут дом для щенка французского бульдога со светлыми глазами — соответствующее объявление разместили на платформе бесплатных объявлений.

Месячного мальчика французского бульдога с окрасом лиловый подпал предлагают взять в дом за 80 000. Продавец утверждает, что глаза у малыша останутся светлыми. Щенок имеет хороший породный тип и устойчивую психику, социализирован в семье с детьми.

Автор объявления дополнительно указывает, что щенок очень ласковый и добрый. Собаки этой породы обычно легко поддаются дрессировке и с возрастом становятся только спокойнее. «Французы» также очень общительны и любят находится в компании своего хозяина, а в одиночестве начинают грустить.

Французские бульдоги не проявляют агрессии к детям, поэтому их смело могут брать семьи с детьми. Но также эта порода подойдет и одиночкам.

Указано, что у животного имеется ветпаспорт, клеймо и две прививки. Продавец находится в Новосибирске, но согласен предложить помощь в транспортировке животного.

Фото красавца заинтересовали пользователей: всего за сутки объявление набрало более 2 000 просмотров.

Ранее в Новосибирске пытались продать котят за 500 тысяч.

Щенок французского бульдога
Щенок французского бульдога. Фото: Авито
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