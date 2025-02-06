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Posted 6 февраля, 12:08

Published 6 февраля, 12:08

Modified 6 февраля, 12:10

Updated 6 февраля, 12:10

Фигурант дела в зале суда

Нигерийского нелегала депортируют из Новосибирска

6 февраля 2025, 12:08
Фото: Новосибирский областной суд. Фигурант дела в зале суда
Новосибирский областной суд оставил без изменения принятое ранее решение о высылке иностранного гражданина, о чем сообщает канал судов общей юрисдикции по региону.

Сегодня была рассмотрена апелляция представителя гражданина Нигерии. Ранее решением Ленинского суда Оджо Кристофер Итоп был помещен в Центр временного содержания до исполнения депортации.

В 2021 году Оджо Кристоферу Итопу разрешили временное проживание на территории России, однако отозвали его в 2023. За это время Кристофер женился и подал заявление на ВНЖ, в котором ему отказали. Он попытался обратиться в МВД с просьбой о временном убежище на территории РФ.

Представитель иностранного гражданина заявил, что суд препятствует реализации прав и свобод Оджо Кристофера Итопа. Однако судьи не нашли оснований для отмены решения.

Ранее из Новосибирска на родину вернули очередную партию нелегалов.

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