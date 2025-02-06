Нигерийского нелегала депортируют из Новосибирска

В 2021 году Оджо Кристоферу Итопу разрешили временное проживание на территории России, однако отозвали его в 2023. За это время Кристофер женился и подал заявление на ВНЖ, в котором ему отказали. Он попытался обратиться в МВД с просьбой о временном убежище на территории РФ.