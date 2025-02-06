Нигерийского нелегала депортируют из Новосибирска

Posted 6 февраля, 12:08
Published 6 февраля, 12:08
Modified 6 февраля, 12:10
Updated 6 февраля, 12:10
Сегодня была рассмотрена апелляция представителя гражданина Нигерии. Ранее решением Ленинского суда Оджо Кристофер Итоп был помещен в Центр временного содержания до исполнения депортации.
В 2021 году Оджо Кристоферу Итопу разрешили временное проживание на территории России, однако отозвали его в 2023. За это время Кристофер женился и подал заявление на ВНЖ, в котором ему отказали. Он попытался обратиться в МВД с просьбой о временном убежище на территории РФ.
Представитель иностранного гражданина заявил, что суд препятствует реализации прав и свобод Оджо Кристофера Итопа. Однако судьи не нашли оснований для отмены решения.
Ранее из Новосибирска на родину вернули очередную партию нелегалов.