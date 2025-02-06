Новосибирск попал в топ самых дорогих городов для авиаперелетов

Posted 6 февраля, 01:40
Published 6 февраля, 01:40
Modified 6 февраля, 01:42
Updated 6 февраля, 01:42
В исследовании участвовали направления из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Минеральных Вод и Новосибирска на фиксированную дату — 3 марта. Из сибирского мегаполиса пассажиры могли добраться дешевле 10 тыс. рублей только до двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга, причём тарифы не включали провоз багажа. В отличие от этого, столица России стала оптимальным пунктом отправления: все семь маршрутов из Москвы оставались в бюджетном сегменте даже с учётом платного багажа.
Среди перевозчиков наиболее доступные цены предлагали авиакомпании Smartavia, Nordwind и «Победа». При этом аналитики прогнозируют подорожание авиабилетов на 17% к концу 2025 года. На этом фоне вступили в силу новые правила для семей с детьми: несовершеннолетние до 2 лет летают бесплатно по стране (90% скидка — на международных), но только на коленях у сопровождающего, а пассажиры 2–12 лет теперь имеют право на льготные тарифы. Под исключения попадают бизнес-класс и субсидированные направления.
Самыми экономичными маршрутами начала весны стали перелёты между Москвой и Казанью (от 2814 руб.), а также столичным авиахабом и Санкт-Петербургом (минимальная цена — 3768 руб.). Эти направления сохранили статус лидеров по доступности, несмотря на общий тренд к удорожанию авиапутешествий. Ранее из Новосибирска за границу выехали на отдых 655 кошек и собак.