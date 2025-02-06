Новосибирск попал в топ самых дорогих городов для авиаперелетов

Среди перевозчиков наиболее доступные цены предлагали авиакомпании Smartavia, Nordwind и «Победа». При этом аналитики прогнозируют подорожание авиабилетов на 17% к концу 2025 года. На этом фоне вступили в силу новые правила для семей с детьми: несовершеннолетние до 2 лет летают бесплатно по стране (90% скидка — на международных), но только на коленях у сопровождающего, а пассажиры 2–12 лет теперь имеют право на льготные тарифы. Под исключения попадают бизнес-класс и субсидированные направления.