Новосибирск становится менее привлекательным для приезжих

Эксперты «hh.ru» обратили внимание на проблему «стеклянного потолка» в регионе, когда высококвалифицированные специалисты не могут реализоваться в полной мере. Новосибирцы стали чаще выбирать работу вахтовым методом, переезжая в том числе в Красноярск, который становится главным конкурентом НСО. Сейчас в Красноярск перемещают головные офисы некоторых федеральных компаний.