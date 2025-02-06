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Posted 6 февраля, 17:17

Published 6 февраля, 17:17

Modified 6 февраля, 17:19

Updated 6 февраля, 17:19

За высокими зарплатами перестают приезжать в Новосибирск

Новосибирск становится менее привлекательным для приезжих

6 февраля 2025, 17:17
Фото: 1MI. За высокими зарплатами перестают приезжать в Новосибирск
Новосибирск рискует потерять статус «третьего города» в России. Аналитики сервисов поиска работы отмечают отток ценных кадров из региона.

Эксперты «hh.ru» обратили внимание на проблему «стеклянного потолка» в регионе, когда высококвалифицированные специалисты не могут реализоваться в полной мере. Новосибирцы стали чаще выбирать работу вахтовым методом, переезжая в том числе в Красноярск, который становится главным конкурентом НСО. Сейчас в Красноярск перемещают головные офисы некоторых федеральных компаний.

Чаще всего уезжают специалисты ИТ-сферы, сферы продаж, представители строительных специальностей и отрасли недвижимости.

Эксперты рекрутингового сервиса отмечают, что соискатели стали чаще обращать внимание не только на предлагаемую заработную плату, но также на уровень жизни в регионе. По этому показателю Новосибирск рискует уступить Красноярску.

Ранее назвали самые востребованные специальности в Новосибирске — соискателям готовы платить от 200 тысяч.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Работа#Вакансии
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