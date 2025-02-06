Новосибирск становится менее привлекательным для приезжих

Posted 6 февраля, 17:17
Published 6 февраля, 17:17
Modified 6 февраля, 17:19
Updated 6 февраля, 17:19
Эксперты «hh.ru» обратили внимание на проблему «стеклянного потолка» в регионе, когда высококвалифицированные специалисты не могут реализоваться в полной мере. Новосибирцы стали чаще выбирать работу вахтовым методом, переезжая в том числе в Красноярск, который становится главным конкурентом НСО. Сейчас в Красноярск перемещают головные офисы некоторых федеральных компаний.
Чаще всего уезжают специалисты ИТ-сферы, сферы продаж, представители строительных специальностей и отрасли недвижимости.
Эксперты рекрутингового сервиса отмечают, что соискатели стали чаще обращать внимание не только на предлагаемую заработную плату, но также на уровень жизни в регионе. По этому показателю Новосибирск рискует уступить Красноярску.
Ранее назвали самые востребованные специальности в Новосибирске — соискателям готовы платить от 200 тысяч.