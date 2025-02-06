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Posted 6 февраля, 18:56

Published 6 февраля, 18:56

Modified 6 февраля, 18:58

Updated 6 февраля, 18:58

Студентов начнут отправлять заграницу

Новосибирских студентов начнут отправлять во Вьетнам для обучения по обмену

6 февраля 2025, 18:56
Фото: 1MI. Студентов начнут отправлять заграницу
Соглашение, подписанное НГТУ НЭТИ и Вьетнамским национальным университетом, открывает для студентов обеих стран новые возможности для обучения и стажировки заграницей.

Университеты подписали меморандум с целью развития международного сотрудничества и академической мобильности. Согласно документу, в ближайшее время откроют совместные образовательные программы для обучения вьетнамских студентов в Новосибирске и разработают перечень стажировок во Вьетнаме для новосибирцев.

С нового учебного года аспирантура НГТУ НЭТИ начнет прием выпускников Вьетнамского национального университета. Проректор Сергей Чернов отметил, что аспиранты, завершившие обучение в России, будут возвращаться во Вьетнам для преподавания.

Развивать программу академической мобильности планируется не только для студентов, но и для преподавателей.

Ранее в Новосибирске заявили о планах на сотрудничество с Индонезией.

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#София Самарина#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Студенты#Высшее образование#НГТУ НЭТИ#Иностранные студенты
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