Новосибирских студентов начнут отправлять во Вьетнам для обучения по обмену

Posted 6 февраля, 18:56
Published 6 февраля, 18:56
Modified 6 февраля, 18:58
Updated 6 февраля, 18:58
Университеты подписали меморандум с целью развития международного сотрудничества и академической мобильности. Согласно документу, в ближайшее время откроют совместные образовательные программы для обучения вьетнамских студентов в Новосибирске и разработают перечень стажировок во Вьетнаме для новосибирцев.
С нового учебного года аспирантура НГТУ НЭТИ начнет прием выпускников Вьетнамского национального университета. Проректор Сергей Чернов отметил, что аспиранты, завершившие обучение в России, будут возвращаться во Вьетнам для преподавания.
Развивать программу академической мобильности планируется не только для студентов, но и для преподавателей.
Ранее в Новосибирске заявили о планах на сотрудничество с Индонезией.