Новосибирских студентов начнут отправлять во Вьетнам для обучения по обмену

Университеты подписали меморандум с целью развития международного сотрудничества и академической мобильности. Согласно документу, в ближайшее время откроют совместные образовательные программы для обучения вьетнамских студентов в Новосибирске и разработают перечень стажировок во Вьетнаме для новосибирцев.