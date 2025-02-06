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Posted 6 февраля, 17:35

Published 6 февраля, 17:35

Modified 6 февраля, 17:37

Updated 6 февраля, 17:37

Муляжи боевых наград потребовали запретить в Новосибирске

Новосибирский депутат попросил Бастрыкина запретить продажу боевых наград

6 февраля 2025, 17:35
Фото: 1MI. Муляжи боевых наград потребовали запретить в Новосибирске
Новосибирский депутат обратился к Бастрыкину с просьбой остановить продажу муляжей наград участников СВО на маркетплейсах.

Депутат горсовета Георгий Андреев сообщил о случаях продажи боевых орденов на популярных маркетплейсах. За небольшую стоимость от 500 рублей продавцы предлагают фейковые награды «за боевые заслуги».

Андреев отметил, что получить льготы и выплаты с помощью таких «наград» не получится, однако таким образом мошенники могут вводить людей в заблуждение в собственных целях. Более того, торговля боевыми наградами по мнению депутата умаляет достоинство российских военных и их настоящие подвиги, в связи с чем Бастрыкина просят рассмотреть данную ситуацию.

Ранее глава СК взял на контроль сообщение об избиении ребенка-инвалида в Новосибирске.

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