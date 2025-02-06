Новосибирский депутат попросил Бастрыкина запретить продажу боевых наград

Posted 6 февраля, 17:35
Published 6 февраля, 17:35
Modified 6 февраля, 17:37
Updated 6 февраля, 17:37
Депутат горсовета Георгий Андреев сообщил о случаях продажи боевых орденов на популярных маркетплейсах. За небольшую стоимость от 500 рублей продавцы предлагают фейковые награды «за боевые заслуги».
Андреев отметил, что получить льготы и выплаты с помощью таких «наград» не получится, однако таким образом мошенники могут вводить людей в заблуждение в собственных целях. Более того, торговля боевыми наградами по мнению депутата умаляет достоинство российских военных и их настоящие подвиги, в связи с чем Бастрыкина просят рассмотреть данную ситуацию.
Ранее глава СК взял на контроль сообщение об избиении ребенка-инвалида в Новосибирске.