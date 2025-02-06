Новосибирский губернатор рассказал о судьбе станции метро «Спортивная»

Posted 6 февраля, 07:23
Published 6 февраля, 07:23
Modified 6 февраля, 07:25
Updated 6 февраля, 07:25
Глава региона Андрей Травников дал подробности о судьбе станции метро «Спортивная». Ее должны были открыть еще в 2022 году, но сроки сдвинулись на 2025 год. Как отметил губернатор, сама по себе станция достроена.
Если зайти во внутрь, человеческий глаз не увидит никаких дефектов, однако стоит помнить, что это объект повышенной опасности — транспортной инфраструктуры. Его необходимо сдать надзорным органам, в частности — Ростехнадзору, что пока и не удается сделать, пишет Сиб.фм.
При строительстве было совершено отклонение от проектной документации в связи с санкциями, заменой оборудования и прочим. Работа оказалась замедлена: для строительства вовлекали других специалистов и экспертов.
Сдать станцию планируют в 2025 году. Также планы по развитию подземки в областной столице остаются амбициозными. После открытия «Спортивной», в городе начнут продлевать Дзержинскую и Ленинскую линий метро.