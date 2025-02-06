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Posted 6 февраля, 06:56

Published 6 февраля, 06:56

Modified 6 февраля, 06:58

Updated 6 февраля, 06:58

Развитие науки является одним из приоритетов областных властей

Областные власти увеличили объем господдержки науки и инновационного сектора

6 февраля 2025, 06:56
Фото: 1MI. Развитие науки является одним из приоритетов областных властей
В Новосибирской области увеличен бюджет на господдержку науки и инноваций, сообщили в региональном правительстве.

Коллеги, добрый день, просим использовать пресс-релиз для подготовки новости на сайт в рамках госконтракта:

Объем региональной господдержки сферы исследований и инноваций в 2025 году станет больше на 80 млн рублей и достигнет уровня 730 млн. Об этом сообщили члены регионального правительства в ходе пресс-конференции в преддверии Дня российской науки, который отмечается в стране 8 февраля.

«В Новосибирской области успешно реализуется научно-технологическая политика, которая включает в себя различные механизмы поддержки ученых, разработчиков и инноваторов, а также развития научной и инновационной инфраструктуры и проектов в регионе», — отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев подчеркнул, что научно-технологическое развитие является важным приоритетом в работе правительства Новосибирской области. В регионе сформирован совет по научно-технической деятельности под председательством губернатора Андрея Травникова, реализуется госпрограмма «Научно-технологическое развитие». Благодаря всем этим и многим другим мерам область третий год входит в пятерку регионов России — лидеров научно-технологического развития. Рост объема научных исследований и разработок — одна из задач обозначенной президентом РФ национальной цели «Технологическое лидерство».

Важный приоритет — поддержка молодых исследователей. 5 февраля стартовал прием заявок на участие в конкурсах для молодых исследователей — речь идет об именных стипендиях, грантовой поддержке со стороны правительства Новосибирской области совместно с Российским научным фондом, развитии молодежных научных лабораторий, поддержке инновационных стартапов.

Так, в номинации «Лучший молодой исследователь» 13 человек получат именную премию по 174 750 рублей. Также выделяется 20 именных стипендий в размере 17 280 рублей ежемесячно и 30 грантов размером до 500 тысяч рублей. Разработки должны быть связаны с приоритетными для региона 12 направлениями: высокотехнологичная медицина, информационно-телекоммуникационные технологии в управлении инфраструктурой городского хозяйства, охрана окружающей среды и природных ресурсов, создание новых материалов и технологий для строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективность и т. д.

Новосибирская область по нацпроекту «Наука и университеты» получила 24,5 млрд
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