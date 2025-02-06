Областные власти увеличили объем господдержки науки и инновационного сектора

Так, в номинации «Лучший молодой исследователь» 13 человек получат именную премию по 174 750 рублей. Также выделяется 20 именных стипендий в размере 17 280 рублей ежемесячно и 30 грантов размером до 500 тысяч рублей. Разработки должны быть связаны с приоритетными для региона 12 направлениями: высокотехнологичная медицина, информационно-телекоммуникационные технологии в управлении инфраструктурой городского хозяйства, охрана окружающей среды и природных ресурсов, создание новых материалов и технологий для строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективность и т. д.