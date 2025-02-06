Педофила из Новосибирска отправили за решетку на время следствия

Posted 6 февраля, 08:55
Published 6 февраля, 08:55
Modified 6 февраля, 08:57
Updated 6 февраля, 08:57
Инцидент произошел на днях в одном из подъездов Кировского района. Там мужчина вышел из лифта и напал на несовершеннолетнюю. Жертве оказалось 17 лет. Противозаконные действия мужчины попали на записи с камер.
Подозреваемого мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. На суде возможный педофил заявил, что признает свою вину.
Также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Обвиняемого арестовали до апреля текущего года. Это решение еще можно обжаловать.