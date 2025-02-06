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Posted 6 февраля, 08:55

Published 6 февраля, 08:55

Modified 6 февраля, 08:57

Updated 6 февраля, 08:57

Подозреваемый в СИЗО

Педофила из Новосибирска отправили за решетку на время следствия

6 февраля 2025, 08:55
Фото: 1MI. Подозреваемый в СИЗО
Мужчина напал не несовершеннолетнюю в лифте дома в Новосибирске: его арестовали, о чем сообщает судебный департамент.

Инцидент произошел на днях в одном из подъездов Кировского района. Там мужчина вышел из лифта и напал на несовершеннолетнюю. Жертве оказалось 17 лет. Противозаконные действия мужчины попали на записи с камер.

Подозреваемого мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. На суде возможный педофил заявил, что признает свою вину.

Также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Обвиняемого арестовали до апреля текущего года. Это решение еще можно обжаловать.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Арест#Педофил#18+
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