atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 09:14

Published 6 февраля, 09:14

Modified 6 февраля, 09:16

Updated 6 февраля, 09:16

Императорский тамарин родился в прошлом году

Пеленки и соски готовы: в Новосибирском зоопарке ожидают массовое рождение малышей

6 февраля 2025, 09:14
Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило.. Императорский тамарин родился в прошлом году

В Новосибирском зоопарке сообщили о приближении всплеска рождаемости

Новосибирский зоопарк рассказал Atas.info, кто в зверинце уже воспитывает детенышей или только готовится стать родителями в 2025 году.

В настоящее время в зоопарке подрастает молодняк у мелких приматов семейства игрунковые. У многих копытных и некоторых хищных животных гон проходит осенью. Ожидается, что уже этой весной в зоопарке появится молодняк. Все необходимое для этого готово, включая пеленки и соски.

Недавно зоопарк показал крохотных детенышей императорских тамаринов. Двойня появилась на свет в сентябре 2024 года, но новорожденные остались без матери. Тамаринов назвали Чук и Гек.

Чук и Гек — бойкая двойня императорских тамаринов
Чук и Гек — бойкая двойня императорских тамаринов. Фото: Новосибирский зоопарк

Еще одним радостным событием стало появление детенышей горностая. Эти животные не размножались в искусственных условиях полвека. Теперь они радуют посетителей.

Также на свет появился дальневосточный леопард. Он был единственным, кто родился в прошлом году в России и Европе. Сейчас малышка Хлоя подрастает в зверинце: любит играть и радовать любопытных новосибирцев.

Малышка Хлоя
Малышка Хлоя. Фото: В. Габов, В. Шпаков. Новосибирский зоопарк

Отметим, что Новосибирский зоопарк постоянно ведет переговоры об обмене животными с другими зоопарками. Не так давно козлов и голубых баранов отправили из Новосибирска в Беларусь, а из ЯНАО привезли овцебыков.

Видео: Новосибирский зоопарк им. Шило.. Как овцебыков везли в Новосибирск
Комплекс для арктических животных появится в Новосибирском зоопарке
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ничего не изменилось»: новосибирцам с Малыгина по-прежнему угрожают стаи собакВ Новосибирской области еще в двух районах ввели карантин по бешенствуВ Новосибирске мэрия заплатит за нападение бездомной собаки
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Зверь#Детеныши
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика