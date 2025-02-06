Пеленки и соски готовы: в Новосибирском зоопарке ожидают массовое рождение малышей

В настоящее время в зоопарке подрастает молодняк у мелких приматов семейства игрунковые. У многих копытных и некоторых хищных животных гон проходит осенью. Ожидается, что уже этой весной в зоопарке появится молодняк. Все необходимое для этого готово, включая пеленки и соски.