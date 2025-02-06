Пеленки и соски готовы: в Новосибирском зоопарке ожидают массовое рождение малышей

Posted 6 февраля, 09:14
Published 6 февраля, 09:14
Modified 6 февраля, 09:16
Updated 6 февраля, 09:16
В настоящее время в зоопарке подрастает молодняк у мелких приматов семейства игрунковые. У многих копытных и некоторых хищных животных гон проходит осенью. Ожидается, что уже этой весной в зоопарке появится молодняк. Все необходимое для этого готово, включая пеленки и соски.
Недавно зоопарк показал крохотных детенышей императорских тамаринов. Двойня появилась на свет в сентябре 2024 года, но новорожденные остались без матери. Тамаринов назвали Чук и Гек.
Еще одним радостным событием стало появление детенышей горностая. Эти животные не размножались в искусственных условиях полвека. Теперь они радуют посетителей.
Также на свет появился дальневосточный леопард. Он был единственным, кто родился в прошлом году в России и Европе. Сейчас малышка Хлоя подрастает в зверинце: любит играть и радовать любопытных новосибирцев.
Отметим, что Новосибирский зоопарк постоянно ведет переговоры об обмене животными с другими зоопарками. Не так давно козлов и голубых баранов отправили из Новосибирска в Беларусь, а из ЯНАО привезли овцебыков.