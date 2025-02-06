Пенсия в 110 тысяч для жителей Новосибирской области: миф или реальность

Если человек работает год и получает заработную плату в размере 230 тыс., то он получит лишь 10 баллов. Есть одно но: такие деньги необходимо зарабатывать минимум 64 года. Депутат отмечает, что в текущем году выплаты пенсий должны составлять не меньше 40% от зарплаты (от 38 тыс. руб.). Кроме этого, индексация должна быть наравне с инфляцией.