Posted 6 февраля, 04:47
Published 6 февраля, 04:47
Modified 6 февраля, 04:49
Updated 6 февраля, 04:49
Россияне мечтают о пенсии в 110 тысяч — такие данные получили аналитики на основе опроса. Однако для получения таких денег пенсионерам важно накопить 639 баллов. Как отметил народный избранник Анатолий Никитин, накопить такое количество весьма сложно.
Если человек работает год и получает заработную плату в размере 230 тыс., то он получит лишь 10 баллов. Есть одно но: такие деньги необходимо зарабатывать минимум 64 года. Депутат отмечает, что в текущем году выплаты пенсий должны составлять не меньше 40% от зарплаты (от 38 тыс. руб.). Кроме этого, индексация должна быть наравне с инфляцией.
Никитин выдвинул инициативу о едином минимуме для проживания как для работающих граждан, так и для стариков. Чтобы в 2025 году вам платили пенсионные накопления, за плечами должно быть не менее 15 лет сжата и 30 баллов на счету. Недавно был опубликован график выплат пенсий и пособий за февраль.