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Posted 6 февраля, 17:53

Published 6 февраля, 17:53

Modified 6 февраля, 17:56

Updated 6 февраля, 17:56

Правоохранители напоминают: железная дорога — место повышенной опасности

Пять детей погибли на железной дороге в Новосибирской области

6 февраля 2025, 17:53
За прошедший год в регионе произошло 39 инцидентов на железной дороге, в которых погибли 5 несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

По итогам 2024 года, правоохранительные органы отметили снижение числа инцидентов на ж/д путях в сравнении с 2023 годом. Тем не менее, трагедии продолжают происходить, несмотря на проведение профилактических мероприятий.

В 2024 году зафиксировали 39 фактов травмирования, погибли 5 несовершеннолетних. В 2023 году произошло 32 факта травмирования граждан, в которых пострадали 7 несовершеннолетних. В 2022 году зафиксировано 65 случаев травмирования, — отмечают в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что ж/д пути являются местом повышенной опасности.

Ранее в Новосибирской области поезд сбил мужчину насмерть. О подробностях сообщили в транспортной прокуратуре.

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