Пять детей погибли на железной дороге в Новосибирской области

Posted 6 февраля, 17:53
Published 6 февраля, 17:53
Modified 6 февраля, 17:56
Updated 6 февраля, 17:56
По итогам 2024 года, правоохранительные органы отметили снижение числа инцидентов на ж/д путях в сравнении с 2023 годом. Тем не менее, трагедии продолжают происходить, несмотря на проведение профилактических мероприятий.
В 2024 году зафиксировали 39 фактов травмирования, погибли 5 несовершеннолетних. В 2023 году произошло 32 факта травмирования граждан, в которых пострадали 7 несовершеннолетних. В 2022 году зафиксировано 65 случаев травмирования, — отмечают в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что ж/д пути являются местом повышенной опасности.
Ранее в Новосибирской области поезд сбил мужчину насмерть. О подробностях сообщили в транспортной прокуратуре.