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Posted 6 февраля, 03:04

Published 6 февраля, 03:04

Modified 6 февраля, 03:06

Updated 6 февраля, 03:06

Продается музыкальное устройство

Раритетный граммофон продают в Новосибирске за 88 тысяч рублей

6 февраля 2025, 03:04
Фото: Изображение Midjourney. Продается музыкальное устройство
В Новосибирске выставлен на продажу старинный граммофон: объявление есть на одном из сайтов.

Граммофон выпустили в продажу еще в прошлом веке — более 100 лет назад. Его изготовила фирма ОДЕОН — на рынке это была одна из старейших компаний. Она специализировалась на производстве таких приборов для воспроизведения звука.

Вместе с граммофоном, продавец готов отдать пластинки и импортные иголки. Его могут отправить только по России. Просят за него 88 тысяч рублей. Новому владельцу сделают маленькую скидку.

Фото: Авито

Ранее в продаже появился автограф Анатолия Собчака. В прошлом он был главой Санкт-Петербурга. Его дочь —телеведущая Ксения Собчак. Скончался политик в 2000 году, а теперь можно купить его подпись.

В Новосибирске продают автограф экс-президента США Байдена
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Музыка
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