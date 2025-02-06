Раритетный граммофон продают в Новосибирске за 88 тысяч рублей

Posted 6 февраля, 03:04
Published 6 февраля, 03:04
Modified 6 февраля, 03:06
Updated 6 февраля, 03:06
Граммофон выпустили в продажу еще в прошлом веке — более 100 лет назад. Его изготовила фирма ОДЕОН — на рынке это была одна из старейших компаний. Она специализировалась на производстве таких приборов для воспроизведения звука.
Вместе с граммофоном, продавец готов отдать пластинки и импортные иголки. Его могут отправить только по России. Просят за него 88 тысяч рублей. Новому владельцу сделают маленькую скидку.
Ранее в продаже появился автограф Анатолия Собчака. В прошлом он был главой Санкт-Петербурга. Его дочь —телеведущая Ксения Собчак. Скончался политик в 2000 году, а теперь можно купить его подпись.