Романтики готовы потратить на подарки в День всех влюбленных тысячи рублей

Активнее всего празднует молодежь 25–34 лет (41%). Среди тех, кто старше 55 лет, популярность набирает День семьи, любви и верности (Петра и Февронии). При этом 32% горожан все же планируют отметить 14 февраля, делая ставку на приватность домашних мероприятий или культурный досуг.