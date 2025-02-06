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Posted 6 февраля, 05:03

Published 6 февраля, 05:03

Modified 6 февраля, 05:07

Updated 6 февраля, 05:07

Что готовы подарить

Романтики готовы потратить на подарки в День всех влюбленных тысячи рублей

6 февраля 2025, 05:03
Фото: Изображение Midjourney. Что готовы подарить

Жители Новосибирска готовы раскошелиться на подарки в День всех влюбленных

В Новосибирске романтики намерены раскошелиться на подарки ко Дню святого Валентина, что выяснили аналитики.

Сколько готовы потратить

Жители Новосибирска в 2025 году готовы вложить в подарки ко Дню влюбленных в среднем 7 200 рублей. Однако 36% горожан вовсе не признают 14 февраля праздником, а 8% предпочитают отмечать альтернативную дату — День Петра и Февронии в июле.

Мужчины проявляют большую щедрость: их средний чек достигает 8 600 рублей, тогда как женщины ограничиваются 6 400 рублями. Почти половина респондентов (44%) планируют потратить более 5 000 рублей, что вдвое превышает показатели 2024 года. Еще 40% уложатся в сумму до 5 000 рублей, а 12% готовы ограничиться символическими 2 000 рублями.

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Топ «антиподарков»

Несмотря на заявления 55% опрошенных, что «важна любая внимательность», остальные четко обозначили табу. Лидерами антирейтинга стали мастер-классы (13%), бытовая техника (12%) и косметика (12%). Каждая десятая пара призналась, что неудачный презент однажды привел к конфликту.

Что подарить

Женщины чаще выбирают романтические ужины (34%) и парфюмерию (23%), мужчины — цветы (36%) и ювелирные украшения (20%). В топе также: билеты на мероприятия (19%), гастрономия (18%), алкоголь (16%) и гаджеты (15%), выяснили аналитики Авито. Традиции празднования включают домашний ужин (58%), кино (21%), поход в ресторан (16%) или на концерт (16%).

Кто празднует День всех влюбленных

Активнее всего празднует молодежь 25–34 лет (41%). Среди тех, кто старше 55 лет, популярность набирает День семьи, любви и верности (Петра и Февронии). При этом 32% горожан все же планируют отметить 14 февраля, делая ставку на приватность домашних мероприятий или культурный досуг.

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