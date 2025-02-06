«СберТройка» сорвала запуск сетевых поездок в Новосибирске

Posted 6 февраля, 06:53
Published 6 февраля, 06:53
Modified 6 февраля, 06:55
Updated 6 февраля, 06:55
Запуск сервиса «Сетевая поездка» с использованием транспортных карт билетной системы «СберТройки», анонсированный на 7 февраля, отложен. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора ООО «СберТройка» Елена Колесникова в эфире радио «Городская волна», среди слушателей которого был и корреспондент Atas.Info.
«Мы приняли решение, что продлим тестирование этого функционала, и запустим сетевую поездку с 1 марта», — сказала Колесникова, не объяснив причины переноса сроков.
Так же в первый весенний месяц планируется запустить возможность пополнения транспортных карт на срок более одного месяца, добавила руководитель «СберТройки».
Услуга «Сетевая поездка» позволит получать скидку на вторую поездку в размере 50% при пересадке на определенные маршруты в течение полутора часов. При пересадке в течение 60 минут с одного маршрута наземного электротранспорта на другой вторая поездка будет бесплатной.
Переход с 1 января 2025 года пассажирского транспорта Новосибирска на оплату картами «СберТройка» сопровождается многочисленными нареканиями со стороны горожан на некорректную работу системы. Пассажиры метро и вовсе столкнулись с тем, что на каждой станции новыми валидаторам оборудованы только по два турникета. Это приводит к столплению людей в вестибюлях метрополитена.
Исполняющий обязанности городского департамента транспорта Валерий Жарков в эфире «Городской волны» пообещал, что число турникетов, оснащенных новыми считывателями карт, будет увеличено. Сроки завершения этих работ чиновник не назвал.