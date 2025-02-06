«СберТройка» сорвала запуск сетевых поездок в Новосибирске

Переход с 1 января 2025 года пассажирского транспорта Новосибирска на оплату картами «СберТройка» сопровождается многочисленными нареканиями со стороны горожан на некорректную работу системы. Пассажиры метро и вовсе столкнулись с тем, что на каждой станции новыми валидаторам оборудованы только по два турникета. Это приводит к столплению людей в вестибюлях метрополитена.