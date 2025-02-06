Серийного поджигателя будут судить в Новосибирске

Posted 6 февраля, 11:21
Published 6 февраля, 11:21
Modified 6 февраля, 11:23
Updated 6 февраля, 11:23
Как сообщили следователи, 31-летний сибиряк из хулиганских побуждений поджег два автомобиля. При этом фигурант дела был судим ранее за аналогичные преступления.
Собственники транспорта понесли ущерб на сумму более полумиллиона рублей. Один из автомобилей был серьезно поврежден, второй сгорел полностью.
Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в одном из СТО в Новосибирске произошел пожар — в результате полностью сгорело два автомобиля. Также сообщалось о возгорании такси — водитель получил серьезные ожоги.