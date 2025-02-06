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Posted 6 февраля, 02:26

Published 6 февраля, 02:26

Modified 6 февраля, 02:28

Updated 6 февраля, 02:28

Самолет разбирают

СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета под Новосибирском

6 февраля 2025, 02:26
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Самолет разбирают
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Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
В Новосибирской области предъявят обвинение по факту аварийной посадки самолета, о чем сообщили представители ведомства.

Самолет сел в пшеничном поле осенью 2023 года. Это была аварийная ситуация. На борту было более 160 человек: все они выжили. Несколько лет идет расследование дела о посадке воздушного судна.

В настоящий момент следователи подводят итоги расследования и готовятся предъявить обвинение. Детали не разглашаются, пишет ТАСС. Также был практически завершен подсчет ущерба, сумма которого станет известна позже.

Видео: atas.info.

Всех пассажиров признали потерпевшими. Теперь самолет разбирают на части. Его планируют перевезти в феврале.

Стало известно, что будет с самолетом, экстренно севшем в поле под Новосибирском
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