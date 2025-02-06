СК разберется в обстоятельствах экстренной посадки самолета под Новосибирском

Posted 6 февраля, 02:26
Published 6 февраля, 02:26
Modified 6 февраля, 02:28
Updated 6 февраля, 02:28
Самолет сел в пшеничном поле осенью 2023 года. Это была аварийная ситуация. На борту было более 160 человек: все они выжили. Несколько лет идет расследование дела о посадке воздушного судна.
В настоящий момент следователи подводят итоги расследования и готовятся предъявить обвинение. Детали не разглашаются, пишет ТАСС. Также был практически завершен подсчет ущерба, сумма которого станет известна позже.
Всех пассажиров признали потерпевшими. Теперь самолет разбирают на части. Его планируют перевезти в феврале.