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Posted 6 февраля, 10:03

Published 6 февраля, 10:03

Modified 6 февраля, 10:05

Updated 6 февраля, 10:05

Животные прошлись по улицам

Тигры, медведи и орангутан сбежали из Новосибирского зоопарка

6 февраля 2025, 10:03
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Животные прошлись по улицам
В Новосибирском зоопарке произошел побег дикий животных: подробности рассказали в зверинце.

В Новосибирском зоопарке создали визуализацию побега животных. На ролике изображены дикие звери, которые оказались в городской округе.

С помощью искусственного интеллекта лев, белые медведи, орангутан Бату, обезьяны и другие питомцы прогулялись возле НОВАТа, Бугринскому мосту, Академгородку и скверу у театра «Глобус». Посетители зверинца с теплом оценили задумку:

«Здорово придумано»;
«Какие вы молодцы! Какую классную работу вы делаете!»;
«Наш зоопарк — наша гордость».
Видео: Новосибирский зоопарк.

Недавно памятник Ленину в центре Новосибирска ушел с постамента — это было первое «оживление» скульптур с помощью ИИ. Горожане заценили такой творческий подход и поставили под роликом сотни лайков.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк
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