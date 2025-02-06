Тигры, медведи и орангутан сбежали из Новосибирского зоопарка

Posted 6 февраля, 10:03
Published 6 февраля, 10:03
Modified 6 февраля, 10:05
Updated 6 февраля, 10:05
В Новосибирском зоопарке создали визуализацию побега животных. На ролике изображены дикие звери, которые оказались в городской округе.
С помощью искусственного интеллекта лев, белые медведи, орангутан Бату, обезьяны и другие питомцы прогулялись возле НОВАТа, Бугринскому мосту, Академгородку и скверу у театра «Глобус». Посетители зверинца с теплом оценили задумку:
«Здорово придумано»;
«Какие вы молодцы! Какую классную работу вы делаете!»;
«Наш зоопарк — наша гордость».
Недавно памятник Ленину в центре Новосибирска ушел с постамента — это было первое «оживление» скульптур с помощью ИИ. Горожане заценили такой творческий подход и поставили под роликом сотни лайков.