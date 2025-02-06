Точные размеры детских пособий назвали жителям Новосибирска

Posted 6 февраля, 12:43
Published 6 февраля, 12:43
Modified 6 февраля, 12:45
Updated 6 февраля, 12:45
В 2025 году на уровень инфляции повысили ряд важнейших соцвыплат, включая пособия при рождении ребенка, выплаты для неработающих родителей, выплаты для детей военнослужащих и другие. Об этом указано в постановлении Правительства РФ.
Как сообщили в СФР, дополнительного заявления не требуется. Новосибирцы получат уже проиндексированные выплаты.
В наступившем году размер единовременной выплаты при появлении ребенка составит 32 330 ₽, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 12 124 ₽, пособие для беременных жен военнослужащих — 51 198 ₽, пособие на ребенка до 3-х лет из семей военных — 21 942 рублей.
Ранее новосибирцам рассказали, кто может получить более 100 тысяч рублей от государства.