Точные размеры детских пособий назвали жителям Новосибирска

В наступившем году размер единовременной выплаты при появлении ребенка составит 32 330 ₽, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 12 124 ₽, пособие для беременных жен военнослужащих — 51 198 ₽, пособие на ребенка до 3-х лет из семей военных — 21 942 рублей.