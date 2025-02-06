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Posted 6 февраля, 12:43

Published 6 февраля, 12:43

Modified 6 февраля, 12:45

Updated 6 февраля, 12:45

Стало известно, сколько получат семьи с детьми

Точные размеры детских пособий назвали жителям Новосибирска

6 февраля 2025, 12:43
Фото: 1MI. Стало известно, сколько получат семьи с детьми
В феврале 2025 семьи с детьми получат проиндексированные выплаты на 9,5%. Точный размер выплат назвали в региональном Соцфонде.

В 2025 году на уровень инфляции повысили ряд важнейших соцвыплат, включая пособия при рождении ребенка, выплаты для неработающих родителей, выплаты для детей военнослужащих и другие. Об этом указано в постановлении Правительства РФ.

Как сообщили в СФР, дополнительного заявления не требуется. Новосибирцы получат уже проиндексированные выплаты.

В наступившем году размер единовременной выплаты при появлении ребенка составит 32 330 ₽, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 12 124 ₽, пособие для беременных жен военнослужащих — 51 198 ₽, пособие на ребенка до 3-х лет из семей военных — 21 942 рублей.

Ранее новосибирцам рассказали, кто может получить более 100 тысяч рублей от государства.

Стал известен график получения пенсий и пособий в феврале в Новосибирской области
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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Россия#Социальные выплаты
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