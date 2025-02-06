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Posted 6 февраля, 11:55

Published 6 февраля, 11:55

Modified 6 февраля, 11:57

Updated 6 февраля, 11:57

Стреляли из пневматического оружия

«Три пары штанов смягчили удар»: в Новосибирске школьники устроили стрельбу на катке

6 февраля 2025, 11:55
Фото: 1MI. Стреляли из пневматического оружия

В Новосибирске школьники устроили стрельбу на катке

Шестиклассник отправился на каток, где получил простреленное колено по вине мальчишек, упражнявшихся в меткости. Местные жители сообщили, что дети с пневматикой давно терроризируют Советский район.

Мальчик катался на катке, когда внезапно почувствовал сильную боль в колене. Он не придал значения хлопкам, раздававшимся неподалеку. Оказалось, что в него попали мальчишки, стрелявшие из пневматического оружия — они скрылись раньше, чем пострадавший успел разглядеть их. О подробностях происшествия рассказали в «КП».

Мальчик не сразу рассказал матери о случившемся. Позже дома вслух обсуждали стрельбу из пневматики, на которую жалуются в соседском чате: в квартире на Лесосечной, 3 неизвестные прострелили стекло. Услышав это, ребенок признался в том, откуда у него появилась шишка.

Мать написала заявление в полицию. Она рассказала, что смягчить удар вероятнее всего помогла одежда: штаны и две пары подштанников. Женщина опасается, что от хулиганских действий могут пострадать другие дети.

Сообщается, что неизвестные прострелили уже два окна на Лесосечной: на пятом и на первом этаже. Ранее местные жители находили раненных голубей.

Ранее сообщалось о том, что жителей Малыгина до сих пор терроризируют бродячие собаки — ситуация не изменилась даже после трагической гибели женщины.

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