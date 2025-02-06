«Три пары штанов смягчили удар»: в Новосибирске школьники устроили стрельбу на катке

Мальчик катался на катке, когда внезапно почувствовал сильную боль в колене. Он не придал значения хлопкам, раздававшимся неподалеку. Оказалось, что в него попали мальчишки, стрелявшие из пневматического оружия — они скрылись раньше, чем пострадавший успел разглядеть их. О подробностях происшествия рассказали в «КП».