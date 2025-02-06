atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 03:46

Published 6 февраля, 03:46

Modified 6 февраля, 03:48

Updated 6 февраля, 03:48

Подозреваемые могли вымогать деньги

Троих жителей Новосибирска арестовали за вымогательство

6 февраля 2025, 03:46
Фото: 1MI. Подозреваемые могли вымогать деньги
В Новосибирской области арестовали трех жителей региона за вымогательство, подробности дали в СКР.

Как выяснили следователи, руководитель одной из организаций, вместе со своими подчиненными, организовал вымогательство денег у представителя крупного промышленного предприятия, которое оплатило оборудование, но так его и не получило. Деньги требовали за подписание актов приема-передачи техники.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по региону. Подозреваемых задержали. В отношении трех фигурантов возбуждено три уголовных дела по разным статьям, в том числе коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ), его организация (ч. 3 ст. 33, ч. 8 ст. 204 УК РФ) и посредничество (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Всех подозреваемых заключили под стражу на два месяца.

Ранее женщину осудили за мошенничество с субсидией. Она обманула государство на 350 тысяч рублей.

В Новосибирске арестовали сотрудника Россельхознадзора за взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области арестовали черных лесорубовНапали из-за 500 рублей: вероятного убийцу продавщицы арестовали спустя 20 летВ Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве на территории ДНР
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Арест#Вымогательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика