Троих жителей Новосибирска арестовали за вымогательство

Posted 6 февраля, 03:46
Published 6 февраля, 03:46
Modified 6 февраля, 03:48
Updated 6 февраля, 03:48
Как выяснили следователи, руководитель одной из организаций, вместе со своими подчиненными, организовал вымогательство денег у представителя крупного промышленного предприятия, которое оплатило оборудование, но так его и не получило. Деньги требовали за подписание актов приема-передачи техники.
Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по региону. Подозреваемых задержали. В отношении трех фигурантов возбуждено три уголовных дела по разным статьям, в том числе коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ), его организация (ч. 3 ст. 33, ч. 8 ст. 204 УК РФ) и посредничество (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Всех подозреваемых заключили под стражу на два месяца.
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