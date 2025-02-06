Троих жителей Новосибирска арестовали за вымогательство

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по региону. Подозреваемых задержали. В отношении трех фигурантов возбуждено три уголовных дела по разным статьям, в том числе коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ), его организация (ч. 3 ст. 33, ч. 8 ст. 204 УК РФ) и посредничество (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Всех подозреваемых заключили под стражу на два месяца.