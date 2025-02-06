Умные светофоры появятся в Новосибирске в 2025 году

Posted 6 февраля, 16:48
Published 6 февраля, 16:48
Modified 6 февраля, 16:51
Updated 6 февраля, 16:51
Сообщается, что настройка обновленных светофоров начнется с 2025 и продлиться в течении двух лет. К системе «умных» светофоров подключат четыре крупные магистрали: Красный проспект, Дуси Ковальчук, 1-е Мочищенское шоссе, Кедровая.
На установленных ранее светофорах поместят контроллеры и датчики. Таким образом Интеллектуальная транспортная система будет регулировать дорожное движение, подстраиваясь под ситуацию на дороге.
Сейчас к ИТС подключено более ста светофоров, к 2026 году планируется добавить еще 37. Как сообщают в правительстве, автоматизированная система поможет улучшить ситуацию на дорогах в городе и сделать поездки комфортнее, а дороги — безопаснее для пешеходов.
Ранее в мэрии сообщали о планах на расширение платных парковок — жители Новосибирска оказались категорически против решения властей.