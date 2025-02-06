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Posted 6 февраля, 16:48

Published 6 февраля, 16:48

Modified 6 февраля, 16:51

Updated 6 февраля, 16:51

Умные светофоры установят в Новосибирске

Умные светофоры появятся в Новосибирске в 2025 году

6 февраля 2025, 16:48
Фото: 1MI. Умные светофоры установят в Новосибирске
Бороться с пробками в Новосибирске начнут с помощью системы «умных» светофоров. Об этом сообщили в правительстве НСО.

Сообщается, что настройка обновленных светофоров начнется с 2025 и продлиться в течении двух лет. К системе «умных» светофоров подключат четыре крупные магистрали: Красный проспект, Дуси Ковальчук, 1-е Мочищенское шоссе, Кедровая.

На установленных ранее светофорах поместят контроллеры и датчики. Таким образом Интеллектуальная транспортная система будет регулировать дорожное движение, подстраиваясь под ситуацию на дороге.

Сейчас к ИТС подключено более ста светофоров, к 2026 году планируется добавить еще 37. Как сообщают в правительстве, автоматизированная система поможет улучшить ситуацию на дорогах в городе и сделать поездки комфортнее, а дороги — безопаснее для пешеходов.

Ранее в мэрии сообщали о планах на расширение платных парковок — жители Новосибирска оказались категорически против решения властей.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Правительство
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