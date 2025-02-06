Умные светофоры появятся в Новосибирске в 2025 году

Сейчас к ИТС подключено более ста светофоров, к 2026 году планируется добавить еще 37. Как сообщают в правительстве, автоматизированная система поможет улучшить ситуацию на дорогах в городе и сделать поездки комфортнее, а дороги — безопаснее для пешеходов.