В Новосибирске депортировали очередную партию нелегальных мигрантов

Posted 6 февраля, 09:33
Published 6 февраля, 09:33
Modified 6 февраля, 09:35
Updated 6 февраля, 09:35
Рейд прошел в Искитимском районе. Полицейские проверили места, где скапливаются иностранцы. Документы были проверены у более 10 мигрантов.
Пять из них жили в России незаконно. Они не имели документов с разрешением на нахождение в Новосибирской области. Было принято решение об их выдворении из страны. Теперь им запрещено возвращаться на территорию РФ. Также недавно мигранты подрались в пивнушке.
Это не единственный случай, когда в Новосибирске депортируют мигрантов. Последний был тогда, когда иностранцев задержали возле мечети. В итоге на родину поехали 16 человек.