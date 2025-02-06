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Posted 6 февраля, 09:33

Published 6 февраля, 09:33

Modified 6 февраля, 09:35

Updated 6 февраля, 09:35

Мигранты уехали домой

В Новосибирске депортировали очередную партию нелегальных мигрантов

6 февраля 2025, 09:33
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты уехали домой
В Новосибирской области выдворили мигрантов, которые нелегально находились в стране: подробности дали в ГУ МВД.

Рейд прошел в Искитимском районе. Полицейские проверили места, где скапливаются иностранцы. Документы были проверены у более 10 мигрантов.

Пять из них жили в России незаконно. Они не имели документов с разрешением на нахождение в Новосибирской области. Было принято решение об их выдворении из страны. Теперь им запрещено возвращаться на территорию РФ. Также недавно мигранты подрались в пивнушке.

Видео: ГУ МВД по НСО.

Это не единственный случай, когда в Новосибирске депортируют мигрантов. Последний был тогда, когда иностранцев задержали возле мечети. В итоге на родину поехали 16 человек.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Искитимский район#Депортация#Выдворение
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