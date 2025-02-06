В Новосибирске на автомобиль мужчины приклеили табличку с датой гибели

Posted 6 февраля, 02:21
Published 6 февраля, 02:21
Modified 6 февраля, 02:23
Updated 6 февраля, 02:23
Инцидент произошел в Первомайском районе. На машину одного из водителей приклеили табличку, где была написана его предполагаемая дата смерти. Как отметили очевидцы, это сделала девушка.
Зловещее послание не на шутку напугала автомобилиста. На табличке была его фамилия, имя, адрес, дата рождения и гибели. Получатель от сюрприза не был в восторге, как и его семья.
Мужчина даже не догадывается, кто мог такое сделать. Теперь произошедшее проверит полиция. Ранее в Новосибирске ректор СГУГиТ скончался в стенах университета. Также в поликлинике на рабочем месте скончался врач. В бердской больнице скончалась медсестра.