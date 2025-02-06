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Posted 6 февраля, 02:21

Published 6 февраля, 02:21

Modified 6 февраля, 02:23

Updated 6 февраля, 02:23

Мужчине угрожали

В Новосибирске на автомобиль мужчины приклеили табличку с датой гибели

6 февраля 2025, 02:21
Фото: 1MI. Мужчине угрожали
Над жителем Новосибирска неудачно пошутили, приклеив на его автомобиль дату смерти, о чем сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в Первомайском районе. На машину одного из водителей приклеили табличку, где была написана его предполагаемая дата смерти. Как отметили очевидцы, это сделала девушка.

Зловещее послание не на шутку напугала автомобилиста. На табличке была его фамилия, имя, адрес, дата рождения и гибели. Получатель от сюрприза не был в восторге, как и его семья.

Мужчина даже не догадывается, кто мог такое сделать. Теперь произошедшее проверит полиция. Ранее в Новосибирске ректор СГУГиТ скончался в стенах университета. Также в поликлинике на рабочем месте скончался врач. В бердской больнице скончалась медсестра.

Фото: Моя Первомайка
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Водитель#Шутка
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