В Новосибирске стали чаще пользоваться онлайн-записью к бьюти-мастерам

Модель онлайн-бронирования — новый инструмент для сегмента частных мастеров. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента. Кроме того, сервис делает отношения между сторонами более прозрачными: заказчик заранее понимает реальную стоимость услуг. Функция доступна в категории «Красота и здоровье» и будет расширена на другие категории.