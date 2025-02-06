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Posted 6 февраля, 07:38

Published 6 февраля, 07:38

Modified 6 февраля, 07:40

Updated 6 февраля, 07:40

Пробка на дороге

В Новосибирске водители встали в пробку из-за ДТП с новым троллейбусом

6 февраля 2025, 07:38
Фото: 1MI. Пробка на дороге
В Новосибирске троллейбус попал в ДТП, в результате чего образовалась пробка, о чем рассказали очевидцы.

Все случилось днем 6 февраля в Железнодорожном районе. Как уточнили очевидцы, на улице Владимировской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Возле остановки «Ж/Д Больница», дорогу не поделили новый троллейбус и фура.

Видео: Инцидент Новосибирск.

Из-за столкновения на участке улицы образовалась пробка. Умные автомобилисты начали объезжать дорожный затор по тротуару. Это возмутило жителей Новосибирска, которым водители мешали спокойно передвигаться по пешеходной зоне.

По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошел инцидент, образовалась продолжительная пробка.

Фото: 2ГИС

Недавно пять человек разбились на трассе. Еще трое оказались в больнице. Страшное ДТП случилось в Усть-Тарском районе.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пробки#ДТП#Троллейбус
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