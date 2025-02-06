В Новосибирске водители встали в пробку из-за ДТП с новым троллейбусом

Posted 6 февраля, 07:38
Published 6 февраля, 07:38
Modified 6 февраля, 07:40
Updated 6 февраля, 07:40
Все случилось днем 6 февраля в Железнодорожном районе. Как уточнили очевидцы, на улице Владимировской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Возле остановки «Ж/Д Больница», дорогу не поделили новый троллейбус и фура.
Из-за столкновения на участке улицы образовалась пробка. Умные автомобилисты начали объезжать дорожный затор по тротуару. Это возмутило жителей Новосибирска, которым водители мешали спокойно передвигаться по пешеходной зоне.
По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошел инцидент, образовалась продолжительная пробка.
Недавно пять человек разбились на трассе. Еще трое оказались в больнице. Страшное ДТП случилось в Усть-Тарском районе.