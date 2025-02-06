В Новосибирске жители улицы Тульской страдают от потока транзитных машин

Posted 6 февраля, 06:54
Published 6 февраля, 06:54
Modified 6 февраля, 06:56
Updated 6 февраля, 06:56
Жители частного сектора на улице Тульской в районе Хилокского рынка страдают от постоянного потока машин, едущих по узкой грунтовой дороге. Автомобили разбивают покрытие, а летом в воздухе все время висит пыль. Таким образом водители объезжают пробки на улице Хилокской, от Петухова до так называемого Тещиного языка.
«Постоянный трафик машин, никто не контролирует. Плюс у нас тут не только легковые, большегрузы ездят, не стесняясь. Сколько раз были скандалы. Тут даже аварии периодически бывают», — рассказала редакции Atas.Info местная жительница Ирина Шереметьева.
Ситуация усугубляется наличием на улице нелегальных гостиниц для мигрантов, работающих, в основном, на Хилокском рынке. Приезжие не только сами там живут, но устраивают склады, где хранят и фасуют товар, который привозят и увозят на грузовиках.
Люди пытались установить шлагбаумы, ключи от которых были только у местных жителей. Но их сломали через несколько дней. Знаки «Жилая зона», которые хотя бы формально запрещают сквозное движение и вводят ограничение скорости, тоже уничтожили неизвестные. Все попытки добиться установки новых и контроля за соблюдением правил движения со стороны экипажей дорожной полиции закончились безрезультатно.
Ситуация, говорят местные жители, может стать еще хуже — начался ремонт моста через реку Тула на улице Петухова. Из-за дорожных работ заторы могут стать еще интенсивнее, увеличивая соблазн срезать путь через частный сектор.
Мы направили запрос в городское управление ГАИ с просьбой прокомментировать ситуацию и озвучить возможные пути решения проблемы.