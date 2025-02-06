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Posted 6 февраля, 06:54

Published 6 февраля, 06:54

Modified 6 февраля, 06:56

Updated 6 февраля, 06:56

Такая картина привычна жителям Тульской

В Новосибирске жители улицы Тульской страдают от потока транзитных машин

6 февраля 2025, 06:54
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Такая картина привычна жителям Тульской
Поток машин, объезжающих пробку на Хилокской через частный сектор, не иссякает даже ночью, рассказывают местные жители.

Жители частного сектора на улице Тульской в районе Хилокского рынка страдают от постоянного потока машин, едущих по узкой грунтовой дороге. Автомобили разбивают покрытие, а летом в воздухе все время висит пыль. Таким образом водители объезжают пробки на улице Хилокской, от Петухова до так называемого Тещиного языка.

«Постоянный трафик машин, никто не контролирует. Плюс у нас тут не только легковые, большегрузы ездят, не стесняясь. Сколько раз были скандалы. Тут даже аварии периодически бывают», — рассказала редакции Atas.Info местная жительница Ирина Шереметьева.

Ситуация усугубляется наличием на улице нелегальных гостиниц для мигрантов, работающих, в основном, на Хилокском рынке. Приезжие не только сами там живут, но устраивают склады, где хранят и фасуют товар, который привозят и увозят на грузовиках.

Люди пытались установить шлагбаумы, ключи от которых были только у местных жителей. Но их сломали через несколько дней. Знаки «Жилая зона», которые хотя бы формально запрещают сквозное движение и вводят ограничение скорости, тоже уничтожили неизвестные. Все попытки добиться установки новых и контроля за соблюдением правил движения со стороны экипажей дорожной полиции закончились безрезультатно.

Ситуация, говорят местные жители, может стать еще хуже — начался ремонт моста через реку Тула на улице Петухова. Из-за дорожных работ заторы могут стать еще интенсивнее, увеличивая соблазн срезать путь через частный сектор.

Мы направили запрос в городское управление ГАИ с просьбой прокомментировать ситуацию и озвучить возможные пути решения проблемы.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Автомобили#Частный сектор#Хилокский треугольник#Транзит
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