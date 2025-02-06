В Новосибирске жители улицы Тульской страдают от потока транзитных машин

Люди пытались установить шлагбаумы, ключи от которых были только у местных жителей. Но их сломали через несколько дней. Знаки «Жилая зона», которые хотя бы формально запрещают сквозное движение и вводят ограничение скорости, тоже уничтожили неизвестные. Все попытки добиться установки новых и контроля за соблюдением правил движения со стороны экипажей дорожной полиции закончились безрезультатно.