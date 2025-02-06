В Новосибирской области массово начали пропадать миллионеры

Как отмечают Atas.info в компании «Столото», даже после значительных выигрышей участники нередко затягивают с оформлением. Например, в январе 2025 года лишь 55 из 90 победителей (61%) оперативно заявили о правах на призы. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 73% (64 из 87), в 2023 — 67% (50 из 75), а в 2022 — 66% (34 из 52).