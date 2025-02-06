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Posted 6 февраля, 03:36

Published 6 февраля, 03:36

Modified 6 февраля, 03:38

Updated 6 февраля, 03:38

Кто не хочет забирать деньги

В Новосибирской области массово начали пропадать миллионеры

6 февраля 2025, 03:36
Фото: 1MI. Кто не хочет забирать деньги

Жители Новосибирской области не забрали свои миллионные выигрыши

В Новосибирской области нашлись те счастливчики, которые до сих пор не забрали свой выигрыш, о чем Atas.info сообщили представители распространителя гослотереи «Столото».

В 2024 году в регионе зафиксировано 21 крупное лотерейное событие с выигрышами от миллиона рублей. Из них 17 победителей успешно получили призы, обратившись лично или отправив документы почтой. Однако четверо обладателей крупных кушей так и не воспользовались своим правом на выплаты. Это похоже на массовое исчезновение миллионеров.

Как отмечают Atas.info в компании «Столото», даже после значительных выигрышей участники нередко затягивают с оформлением. Например, в январе 2025 года лишь 55 из 90 победителей (61%) оперативно заявили о правах на призы. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 73% (64 из 87), в 2023 — 67% (50 из 75), а в 2022 — 66% (34 из 52).

Среди причин задержек лидируют организационные сложности: выбор между отправкой документов и личным визитом в столицу, согласование отпуска на работе, поиск удобных дат для поездки. Некоторые победители и вовсе забывали о приобретённых билетах.

Согласно правилам гослотерей, участники могут заявить о выигрышах в течение 1000 дней через розничные точки. Если срок упущен, остаётся возможность обратиться напрямую в центр «Столото» — общий период продлевается до 3,5 лет с даты тиража. Невостребованные средства после этого перечисляются в госбюджет.

Суммарный объём выплат новосибирским победителям за 2022–2024 годы достиг 99,8 млн рублей, приблизившись к отметке в 100 млн. В 2025 году уже четверо жителей региона стали обладателями миллионов.

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